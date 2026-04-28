قازاقستاندا ۇيالى تەلەفوندى ۆەريفيكاتسيالاۋ مەملەكەتتىك كومپانياعا بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇيالى تەلەفونداردى ۆەريفيكاتسيادان وتكىزۋ قىزمەتىن مەملەكەتتىك كومپانياعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءتيىستى شەشىم قازىردىڭ وزىندە ۇكىمەت دەڭگەيىندە قارالعان.
- بۇل رەتتە مەملەكەتتىك مونوپولياعا قوسىلادى دەگەن شەشىم قابىلداندى. ولار تەلەفونداردىڭ ۆەريفيكاتسياسىنا قاجەت قىزمەتتەردى كورسەتە الاتىن مەملەكەتتىك ۇيىم بولادى، - دەدى ر. كونياشكين.
سونىمەن قاتار ماجىلىستە ءتيىستى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق وزگەرىستەر قاراستىرىلىپ جاتىر.
- وزگەرىستەر ماقۇلدانادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. قابىلدانعان جاعدايدا، مۇنىمەن مەملەكەتتىك كومپانيا اينالىسادى، - دەپ ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سمارتفوندى رەسمي تىركەۋ اياسىندا ەلدە قانشا تەلەفون بۇعاتتالعانىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالساق، بىلتىر كۇزدە «مەملەكەتتىك راديوجيىلىك قىزمەتى» ر م ك IMEI- كودتارىن تەكسەرۋ قىزمەتىن جۇرگىزۋگە ءوتىنىش بەردى.
قازىر قازاقستاندا IMEI ۆەريفيكاتسياسىمەن «ATS Mediafon KZ» ج ش س اينالىسىپ كەلەدى. ول اشىق كونكۋرس ناتيجەسىندە وپەراتور رەتىندە تاڭدالدى.