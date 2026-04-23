قازاقستاندا ورمان القابىنىڭ كولەمى ۇلعايىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا ورمان قورىنىڭ اۋماعى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان قۇرمالايەۆ مالىمدەدى.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا ەلدەگى ورمان قورى 6,9 ميلليون گەكتارعا كوبەيىپ، بۇگىندە 31,4 ميلليون گەكتارعا جەتتى. ورمانمەن كومكەرىلگەن جەر كولەمى 14 ميلليون گەكتاردى قۇراپ، ەلدەگى ورمان ۇلەسى %3,8- دان %5,1- عا دەيىن ارتقان.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان الداعى ۋاقىتتا دا ورمان القاپتارىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرادى. 2030 -جىلعا قاراي ورمانمەن كومكەرىلگەن جەر كولەمىن 14,5 ميلليون گەكتارعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ەلىمىزدە مەملەكەتتىك ورمان قورىندا 2 ميلليارد اعاش وتىرعىزۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2021 -جىلدان بەرى 1,6 ميللياردتان استام كوشەت وتىرعىزىلعان.
سونىمەن قاتار، ارال وڭىرىندەگى ەكولوگيالىق جاعدايعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
- ءتيىمدى تاسىلدەردىڭ ءبىرى - قۇرعاعان تەڭىز تابانىن جەرگىلىكتى وسىمدىكتەرمەن، اسىرەسە سەكسەۋىلمەن كوگالداندىرۋ. بۇل توپىراقتى بەكىتىپ، قۇم كوشۋى مەن شاڭ-توزاڭنىڭ تارالۋىن ازايتادى. 2021 -جىلدان بەرى 1,1 ميلليون گەكتار جەرگە سەكسەۋىل وتىرعىزىلدى. وزبەكستانمەن بىرلەسكەن جۇمىستار دا جالعاسىپ جاتىر، - دەدى نۇرلان قۇرمالايەۆ.
تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام - قازاقستان ۇسىنعان «ورتالىق ازيانىڭ جاسىل قالقانى» باستاماسى. بۇل باستاما جەردىڭ توزۋىن ازايتىپ، قۇمنىڭ كوشۋىن توقتاتۋعا جانە ءوڭىردىڭ اۋا رايىن جاقسارتۋعا كومەكتەسەتىن ورمان القاپتارىن كوبەيتۋدى كوزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتتەنۋگە قارسى قازاقستان قالاي كۇرەسىپ جاتقانىن جازعانبىز.