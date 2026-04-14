    15:59, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ۇكىمەتتىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ جوسپارىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.

    Коллаж: Kazinform

    - قازىر ەڭ تومەنگى جالاقى 85 مىڭ تەڭگە. دۇنيەجۇزىندە ەڭ تومەنگى جالاقى - ول مەدياندىق جالاقىنىڭ 50 پايىزى. بىزدە (ورتاشا جالاقىنىڭ) ونىڭ دەڭگەيى - 302 مىڭ. بۇل رەتتە، جاقىن ارادا ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە جەتكىزۋ مىندەتى الدىمىزدا تۇر، - دەدى ا. ءامرين.

    بۇل رەتتە تۇپكىلىكتى شەشىم رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى بولادى.

    - بيىلعى ءتۇسىم بويىنشا بيۋدجەت قالاي بولاتىنىن ەندى كورەتىن بولامىز. وسى ديناميكا جالعاسا بەرسە، بۇعان قارجىلىق مۇمكىندىك بولادى»، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    ەسكە سالساق، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
