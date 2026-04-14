قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ۇكىمەتتىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ جوسپارىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- قازىر ەڭ تومەنگى جالاقى 85 مىڭ تەڭگە. دۇنيەجۇزىندە ەڭ تومەنگى جالاقى - ول مەدياندىق جالاقىنىڭ 50 پايىزى. بىزدە (ورتاشا جالاقىنىڭ) ونىڭ دەڭگەيى - 302 مىڭ. بۇل رەتتە، جاقىن ارادا ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە جەتكىزۋ مىندەتى الدىمىزدا تۇر، - دەدى ا. ءامرين.
بۇل رەتتە تۇپكىلىكتى شەشىم رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى بولادى.
- بيىلعى ءتۇسىم بويىنشا بيۋدجەت قالاي بولاتىنىن ەندى كورەتىن بولامىز. وسى ديناميكا جالعاسا بەرسە، بۇعان قارجىلىق مۇمكىندىك بولادى»، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ەسكە سالساق، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە بولدى.