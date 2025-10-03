ق ز
    20:26, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا تەمەكى، موتور مايى سىندى ونىمدەر تاڭبالانباق

    استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى نەگىزىندە ءبىرقاتار تاۋار تىزىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ۇسىنىلعان. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Қазақстанда сыра, мотор майы сынды өнімдер таңбаланбақ
    Фото: Pexels

    جاڭا تاۋارلار تىزىمىنە كەلەسى تاۋارلاردى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر:

    موتور مايلارى؛

    جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارى؛

    اقبوكەننىڭ ءمۇيىزى

    قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، ءتىزىمنىڭ جاڭا تاۋارلارمەن تولىعۋى تاۋار اينالىمىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    دوكۋمەنت «اشىق نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر» پورتالىندا 8-قازانعا دەيىن جاريا تالقىلاۋعا شىعارىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا مىندەتتى تۇردە تاڭبالاۋدى قاجەت ەتەتىن تاۋارلار قاتارىندا تەمەكى ونىمدەرى، اياق كيىم جانە ءدارى-دارمەكتەر بار.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ساۋداداعى اشىقتىق پەن ساپا ماسەلەسىندە سيفرلىق تاڭبالاۋدىڭ تيىمدىلىگى ارتقانىن مالىمدەگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
