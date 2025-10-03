قازاقستاندا تەمەكى، موتور مايى سىندى ونىمدەر تاڭبالانباق
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى نەگىزىندە ءبىرقاتار تاۋار تىزىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ۇسىنىلعان. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جاڭا تاۋارلار تىزىمىنە كەلەسى تاۋارلاردى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر:
موتور مايلارى؛
جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارى؛
اقبوكەننىڭ ءمۇيىزى
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، ءتىزىمنىڭ جاڭا تاۋارلارمەن تولىعۋى تاۋار اينالىمىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
دوكۋمەنت «اشىق نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر» پورتالىندا 8-قازانعا دەيىن جاريا تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا مىندەتتى تۇردە تاڭبالاۋدى قاجەت ەتەتىن تاۋارلار قاتارىندا تەمەكى ونىمدەرى، اياق كيىم جانە ءدارى-دارمەكتەر بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ساۋداداعى اشىقتىق پەن ساپا ماسەلەسىندە سيفرلىق تاڭبالاۋدىڭ تيىمدىلىگى ارتقانىن مالىمدەگەن ەدى.