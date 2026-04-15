قازاقستاندا سەگىزىنشى ساياسي پارتيا پايدا بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - باستاماشىل توپ «ادىلەت» اتتى جاڭا ساياسي پارتيانىڭ قۇرىلاتىنىن مالىمدەدى.
2026-جىلعى 15-ءساۋىر كۇنى باستاماشىل توپ جاڭا «ادىلەت» ساياسي پارتياسىن قۇرۋ نيەتى تۋرالى رەسمي مالىمدەمە جاسادى. جاڭا پارتيا ءوزىن پروگرەسسيۆتى رەفورمالاردىڭ جاقتاۋشىسى، ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ، زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋ جانە شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە ازاماتتاردىڭ كەڭىنەن قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋدى قولداۋشى رەتىندە تانىتادى.
«ادىلەت» پارتياسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى مەن مىندەتتەرى - جاڭا كونستيتۋتسيا قاعيداتتارى مەن ادىلەتتى قازاقستان قۇندىلىقتارى نەگىزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن، بوستاندىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ.
جاڭا ۇيىمنىڭ ميسسياسى - 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا وتكەن رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىنىڭ قاتاڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ. جاڭا پارتيا پروگرەسسيۆتى جاستاردى، ءتۇرلى سالا ماماندارىن، قالا مەن اۋىل تۇرعىندارىن، ياعني وتانداستارىمىزدىڭ مۇددەلەرىن شىنايى قورعاۋعا جانە بارشاعا ورتاق ادىلدىكتى ورناتۋعا اتسالىسۋعا دايىن قازاقستاندىقتاردىڭ باسىن بىرىكتىرەدى.
- ءبىز ەكونوميكاسى قۋاتتى، بارشاعاكەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن جانە الەمدىك قوعامداستىقتا ابىرويلى دا بەدەلدى، ادىلەتتى مەملەكەتقۇرۋ جانە ونى نىعايتۋعا مۇددەلى بارلىقازاماتتاردىڭ كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرگىمىز كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى باستاماشىلار.
ادىلدىك، پاتريوتيزم، ەڭبەكقورلىق، جاۋاپكەرشىلىك جانە پروگرەسس قۇندىلىقتارىنا سۇيەنە وتىرىپ، پارتيا باستاماشىلارى مىناداي باسىمدىقتاردى جاريالادى:
بارلىق قازاقستاندىق ءۇشىن مۇمكىندىكتەر تەڭدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، كلاندىق، وڭىرلىك ەرەكشەلىكتەردىڭ ىقپالىن ازايتۋ؛
تاۋەلسىز، ءتيىمدى ءارى وبەكتيۆتى قۇقىق قورعاۋ جانە سوت جۇيەسىن نىعايتۋ؛
ەكونوميكالىق ادىلدىك پەن قازاقستاننىڭ تۇراقتى دامۋى.
جاڭا پارتيا ءوزىنىڭ ساياسي كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋ اياسىندا ازاماتتىق قوعام وكىلدەرى، ساراپشىلار جانە سالا ماماندارىمەن تىعىز ىقپالداسۋعا نيەتتى.
16-ساۋىردە باستاماشى توپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىنە تىركەۋگە دايىندىق ءراسىمىن باستاۋ تۋرالى ءوتىنىش جىبەرەدى جانە جاقىن ارادا پارتيانىڭ قۇرىلتاي سەزىن وتكىزۋدى جوسپارلادى.
مالىمدەمەگە قول قويعان باستاماشىل توپ مۇشەلەرىنىڭ ءتىزىمى:
اتابايەۆا گۇلزيرا نۇرجان قىزى
بەكتۋروۆ رەنات نۇرمولدا ۇلى
جامانقۇلوۆا قارلىعاش قاليبەك قىزى
زاكيەۆا دينارا بولات قىزى
كەنجەحان ۇلى راۋان
كۋزيەۆا زاميرا زاكيرجان قىزى
قاراباسوۆا لاۋرا شاپاي قىزى
قۇسايىنوۆ ايعازى ءامىرلان ۇلى
لاۆرەنتيەۆ اندرەي سەرگەيەۆيچ
ماتجاني نۇربەك سەيىلحان ۇلى
نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى
سۇگىرباي ايات يساتاي ۇلى
تاۋان مۇحامەدقالي ەدۋارد ۇلى
تەن يرينا سەرگەيەۆنا
شيبۋتوۆ مارات ماكسۇم ۇلى
شىڭعىسبايەۆا ءلاززات التىنبەك قىزى
وسىعان دەيىن ادىلەت ءمينيسترى جاڭا پارتيالاردى تىركەۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.