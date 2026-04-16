قازاقستاندا سالىعى تولەنبەگەن كولىك سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - ەلدە مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى 2025-جىلعا ارنالعان كولىك سالىعىن 1-ساۋىرگە دەيىن تولەۋ جايىندا ەسكەرتكەن ەدى. كولىك سالىعىن ۋاقىتىلى تەلەمەگەندەرگە قاتىستى قانداي شارا قولدانىلادى؟
بۇل سۇراققا قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- 2026-جىلعى 15-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا 639917 سالىق تولەۋشىگە قاتىستى 32,4 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە كولىك سالىعى تولەنبەگەن. سالىق تولەۋشى كولىك سالىعىن ۋاقىتىلى تولەمەگەن جاعدايدا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سالىق كودەكسىنىڭ 183-بابىنا سايكەس حابارلاما جولدانادى. حابارلامانى ورىنداۋ ءۇشىن 30 جۇمىس كۇنى مەرزىم بەرىلەدى. اتالعان مەرزىم ىشىندە تالاپ ورىندالماعان جاعدايدا، سالىق كودەكسىنىڭ 190-بابىنا سايكەس سالىق بۇيرىعى قالىپتاستىرىلىپ، سالىق تولەۋشىگە جولدانادى. سالىق بۇيرىعىن ورىنداۋ ءۇشىن 5 جۇمىس كۇنى بەرىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەتتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
اتاپ ايتقاندا، سالىق بۇيرىعى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ورىندالماعان جاعدايدا، ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قولدانۋ ءۇشىن اتقارۋشىلىق قۇجات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋ تۋرالى زاڭناماسىنا سايكەس جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا جولدانادى.
ايتا كەتەيىك، استانا بيۋجەتىنە كولىك سالىعىنان 10 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قارجى تۇسكەنىن جازعان ەدىك.