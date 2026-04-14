قازاقستاندا سۋ ۇنەمدەۋگە ارنالعان توپ-3 تەحنولوگيا
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا، مەملەكەت شارۋالار شىعىنىن وتەۋ كولەمىن 50 پايىزدان 80 پايىزعا دەيىن ۇلعايتتى.
ەندى مەملەكەتتىك قولداۋ سۋ الۋ ينفراقۇرىلىمىنا، سونداي-اق سۋارۋ جۇيەلەرىن ساتىپ الۋ مەن ورناتۋعا جۇمسالاتىن شىعىننىڭ ءبىر بولىگىن وتەيدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، سوڭعى ەكى جىلدا قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى قولدانىلاتىن القاپ كولەمى جىل سايىن شامامەن 150 مىڭ گەكتارعا ارتىپ وتىر.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى ەنگىزىلگەن القاپتاردىڭ جالپى كولەمى 543,5 مىڭ گەكتار بولعان.
ەگىس القاپتارىن لازەرلىك تەگىستەۋ - 62,6 مىڭ گەكتار
بۇل تەحنولوگيادا ەگىس القابىنىڭ بەتى لازەرلىك جابدىقتىڭ كومەگىمەن سانتيمەترلىك دالدىكپەن تەگىستەلەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە سۋ بۇكىل القاپقا بىركەلكى تارالادى، ارتىق جينالۋ مەن ىسىراپتىڭ الدىن الادى. بۇل ءادىس اسىرەسە جەرۇستى سۋارۋ كەزىندە ءتيىمدى جانە قىزىلوردا وبلىسىنداعى كۇرىش شارۋاشىلىقتارىندا كەڭىنەن قولدانىلادى. لازەرلىك تەگىستەۋ سۋ شىعىنىن كەمىندە 20 پايىزعا قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تامشىلاتىپ سۋارۋ - 165,8 مىڭ گەكتار
بۇل تەحنولوگيادا سۋ وسىمدىكتىڭ تامىر جۇيەسىنە تىكەلەي، ناقتى مولشەردە جەتكىزىلەدى. وسىلايشا سۋارۋ تيىمدىلىگى ايتارلىقتاي ارتادى. تامشىلاتىپ سۋارۋ اسىرەسە تۇركىستان وبلىسىندا ماقتا، كوكونىس جانە باقشا داقىلدارىن وسىرۋدە، الماتى جانە جامبىل وبلىستارىندا كارتوپ، كوكونىس، باقشا جانە كوپجىلدىق ەگىندى سۋارۋدا كەڭىنەن قولدانىلادى. بۇل ءادىس سۋارۋ سۋىن شامامەن 30 پايىزعا دەيىن ۇنەمدەۋگە، ال ونىمدىلىكتى 1,5-2 ەسەگە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ - 315,1 مىڭ گەكتار
بۇل - قازاقستاندا ەڭ كەڭ تارالعان سۋارۋ ءتاسىلى. مۇندا سۋ قىسىم ارقىلى قۇبىر جۇيەسىمەن بەرىلىپ، القاپ ۇستىنە شاشىراتىلادى. سونىڭ ارقاسىندا ەگىستىك بىركەلكى ىلعالداندىرىلادى. بۇل تەحنولوگيا اقمولا وبلىسىندا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا، قوستاناي وبلىسىندا جانە پاۆلودار وبلىسىندا كەڭىنەن قولدانىلادى. ول نەگىزىنەن جۇگەرى، ءداندى داقىلدار، مال ازىعى داقىلدارىن سۋارۋ ءۇشىن پايدالانىلادى. سولتۇستىك وڭىرلەردە جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ جۇيەلەرى مال ازىعى داقىلدارىن سۋارۋدا بەلسەندى قولدانىلىپ، مال شارۋاشىلىعى ءۇشىن جەم-ءشوپ بازاسىن بىرنەشە ەسە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سۋعا ۇقىپتى قاراۋ مادەنيەتى كۇشەيتىلىپ جاتىر.