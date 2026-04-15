قازاقستاندا ەڭ قىمبات جانە ارزان شاي قاي وڭىردە
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىندا قازاقستان بويىنشا قارا شايدىڭ ورتاشا باعاسى كەلىسىنە 5846 تەڭگە بولدى. بىلتىرعى ناۋرىزبەن سالىستىرعاندا شايدىڭ ورتاشا باعاسى %6,9 وسكەن.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، ورتا ەسەپپەن قازاقستاندىقتار 250 گرامم شاي قورابىن 1462 تەڭگەگە الادى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە قارا شايدىڭ ەڭ تومەنگى باعاسى سەمەي قالاسىندا بايقالدى: 1 ك گ ءۇشىن 5300 تەڭگە. ال ەڭ قىمبات شاي شىمكەنتتىڭ بولشەك ساۋدا ورىندارىندا ساتىلعان - 6747 تەڭگە/ك گ.
سونداي-اق جوعارى باعا اتىراۋدا (6338 ت گ/ك گ)، قاراعاندىدا (6216 ت گ/ك گ) جانە قىزىلوردادا (6069 ت گ/ك گ) تىركەلدى. قالعان قالالاردا ورتاشا باعا 1 ك گ ءۇشىن 5,4 مىڭنان 5,9 مىڭ تەڭگەگە دەيىن قۇبىلادى.
جالپى شاي تۇتىنۋ دەڭگەيى بويىنشا ءبىر ادامعا ايىنا ورتا ەسەپپەن شامامەن 100 گرامم شايدان كەلەدى.
شايدىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىلەرىنىڭ قاتارىندا كەنيا بار - يمپورتتالاتىن ءونىمنىڭ شامامەن %40 وسى ەلدىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. سونداي- اق نەگىزگى كولەمدەر ءۇندىستان مەن قىتايدان جەتكىزىلەدى.