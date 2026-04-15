14:06, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
قازاقستاندا نەكە ساقينالارىنىڭ باعاسى ءوستى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا التىن نەكە ساقينالارىنىڭ باعاسى ايلىق ماندە %5,5 وسسە، جىلدىق ماندە %45 قىمباتتاعان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە ەڭ تومەنگى جىلدىق قىمباتتاۋ ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تىركەلدى - %14,5، شىمكەنتتە - %29، استانادا - %29,9. جاس جۇبايلارعا ارنالعان ساقينالاردىڭ باعاسى ۇلىتاۋ وبلىسىندا ەڭ قاتتى قىمباتتاعان - ءبىر جىلداعى ءوسىم - %71.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا زەرگەرلىك بۇيىمدار ءوندىرىسى ارتىپ كەلەدى. 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- جەلتوقسان ارالىعىندا ءوندىرىس كولەمى %7,7 ءوسىپ، 2,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرىندە نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ ءورشىپ تۇرعانىن جازعانبىز.