قازاقستاندا ەڭ كوپ تۇراتىن ۇلتتار بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 20,5 ميلليوننان استام قازاقستاندىق 1-مامىر مەرەكەسىن تاتۋلىق پەن دوستىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە اتاپ وتەدى.
ءبىر شاڭىراق استىندا ەلىمىزدە ءتۇرلى ۇلت پەن ەتنوس وكىلدەرى بەيبىت ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى.
2026 -جىلعى 1-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ جالپى سانى - 20532240 ادام.
جىل باسىندا ەلدەگى ەڭ كوپ ۇلت
ايتا كەتسەك، قازاقتاردىڭ ەڭ كوپ سانى تۇركىستان وبلىسىندا - 1,6 ميلليون، ورىستاردىڭ جالپى سانىنان كوپشىلىگى الماتى قالاسىندا تۇرادى - 428 مىڭ، وزبەكتەر تۇركىستان وبلىسىندا - 404 مىڭ ادام، ۋكرايندار قوستاناي وبلىسىندا - 83 مىڭ، 309 مىڭ ۇيعىردىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا تۇرادى - 124 مىڭ ادام.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا دەموگرافيا بويىنشا العاشقى ۇلتتىق بايانداما ازىرلەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.