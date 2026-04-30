KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا ەڭ كوپ تۇراتىن ۇلتتار بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - 20,5 ميلليوننان استام قازاقستاندىق 1-مامىر مەرەكەسىن تاتۋلىق پەن دوستىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە اتاپ وتەدى.

    Бірлік күні
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    ءبىر شاڭىراق استىندا ەلىمىزدە ءتۇرلى ۇلت پەن ەتنوس وكىلدەرى بەيبىت ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى.

    2026 -جىلعى 1-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ جالپى سانى - 20532240 ادام.

    جىل باسىندا ەلدەگى ەڭ كوپ ۇلت

    قازاقتار - 146642022.

    ورىستار - 29430223.

    وزبەكتەر - 6955574.

    ۋكرايندار - 3675475.

    ۇيعىرلار - 3091646.

    نەمىستەر - 2228907.

    تاتارلار - 2183618.

    ءازىربايجاندار - 1575689.

    كارىستەر - 12082110.

    تۇرىكتەر - 9323411.

    دۇنگەندەر - 8816512.

    بەلارۋستار - 7378813.

    تاجىكتەر - 6130714.

    كۇردتەر - 5207715.

    قىرعىزدار - 41459.

    ايتا كەتسەك، قازاقتاردىڭ ەڭ كوپ سانى تۇركىستان وبلىسىندا - 1,6 ميلليون، ورىستاردىڭ جالپى سانىنان كوپشىلىگى الماتى قالاسىندا تۇرادى - 428 مىڭ، وزبەكتەر تۇركىستان وبلىسىندا - 404 مىڭ ادام، ۋكرايندار قوستاناي وبلىسىندا - 83 مىڭ، 309 مىڭ ۇيعىردىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا تۇرادى - 124 مىڭ ادام.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاندا دەموگرافيا بويىنشا العاشقى ۇلتتىق بايانداما ازىرلەنەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور