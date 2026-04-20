قازاقستاندا جاڭا مەرەكە پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تازى مەن توبەت كۇنى رەسمي تۇردە اتاپ وتىلەدى. ۇكىمەت قازاقستانداعى مەرەكە كۇندەرىنە تولىقتىرۋ ەنگىزدى.
ەندى 3-قىركۇيەك - قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى. قاۋلى 2026-جىلى 28-ساۋىردەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، تازى مەن توبەت - قازاقتىڭ بايىرعى ءيت تۇقىمدارى، جەتى قازىنانىڭ ءبىرى. تازى - اڭشىلىقتا ادامنىڭ تاپتىرماس كومەكشىسى، ال توبەت اتا-بابالارىمىزدىڭ مال-مۇلكىنىڭ قىراعى كۇزەتشىسى بولعان.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا قازاقى ءيت تۇقىمدارى كۇنى اياسىندا دارىستەر، سەمينارلار، كورمەلەر جانە وسى تۇقىمداردىڭ تاريحىنا، ەرەكشەلىكتەرىنە، كۇتىمىنە ارنالعان ءىس-شارالار وتكىزىلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان ەدى.
2024-جىلى 3-قىركۇيەكتە امستەردامدا قازاق تازىسى تۇقىمىن الدىن الا تانۋ جانە قازاقستانعا ستاندارت يەسى مارتەبەسىن بەكىتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.