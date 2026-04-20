    16:57, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا جاڭا مەرەكە پايدا بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تازى مەن توبەت كۇنى رەسمي تۇردە اتاپ وتىلەدى. ۇكىمەت قازاقستانداعى مەرەكە كۇندەرىنە تولىقتىرۋ ەنگىزدى.

    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    ەندى 3-قىركۇيەك - قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى. قاۋلى 2026-جىلى 28-ساۋىردەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، تازى مەن توبەت - قازاقتىڭ بايىرعى ءيت تۇقىمدارى، جەتى قازىنانىڭ ءبىرى. تازى - اڭشىلىقتا ادامنىڭ تاپتىرماس كومەكشىسى، ال توبەت اتا-بابالارىمىزدىڭ مال-مۇلكىنىڭ قىراعى كۇزەتشىسى بولعان.

    بۇعان دەيىن قازاقستاندا قازاقى ءيت تۇقىمدارى كۇنى اياسىندا دارىستەر، سەمينارلار، كورمەلەر جانە وسى تۇقىمداردىڭ تاريحىنا، ەرەكشەلىكتەرىنە، كۇتىمىنە ارنالعان ءىس-شارالار وتكىزىلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان ەدى.

    2024-جىلى 3-قىركۇيەكتە امستەردامدا قازاق تازىسى تۇقىمىن الدىن الا تانۋ جانە قازاقستانعا ستاندارت يەسى مارتەبەسىن بەكىتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
