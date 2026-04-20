قازاقستاندا دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ ءىسى كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ پرەمەر-مينيسترگە كيبەرقاۋىپتەرگە قارسى كۇرەس بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. دەرەكتەردى ساقتاۋدىڭ ناقتى مەرزىمدەرى مەن وڭدەۋ ەرەجەلەرى بەلگىلەندى.
Egov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەردى وڭدەۋگە كەلىسىمىن كەرى قايتارىپ الۋ تەتىگى ەنگىزىلدى. جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ باعىتىندا «دەربەس دەرەكتەر جانە ولاردى قورعاۋ تۋرالى» زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
- دەربەس دەرەكتەر وپەراتورلارىنىڭ ءتىزىلىمىن قۇرۋ، سونداي-اق دەرەكتەردىڭ بۇزىلۋى تۋرالى ازاماتتاردى حاباردار ەتۋ مىندەتى جوسپارلانۋدا. كونستيتۋتسيالىق رەفورما شەڭبەرىندە دەرەكتەردىڭ جاپپاي تارالىپ كەتۋىنە قاتىستى قوسىمشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلەدى. ماقساتى - دەرەكتەردى قورعاۋدى كۇشەيتۋ، ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قىزمەتتەرگە دەگەن جاۋاپكەرشىلىگى مەن سەنىمىن نىعايتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ «سيفرلىق پوليتسەي» جوباسىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.