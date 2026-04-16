قازاقستاندا ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىن باعاسى سوڭعى اپتادا ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 16- ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 73133,53 تەڭگەنى قۇرادى.
ءبىر اپتا بۇرىن باعا 69306,80 تەڭگە بولعان. وسىلايشا، باعالى مەتال سوڭعى اپتادا 3826,73 تەڭگەگە قىمباتتادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس باستالعاننان بەرى التىن باعاسى وزگەرىپ وتىردى. نەگىزىنەن، ول ءوستى. ساراپشىلار باعانىڭ ودان ءارى ءوسۋىن بولجاپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا باعالى مەتالدىڭ ءبىر گرامىنىڭ باعاسى شامامەن 70098 تەڭگەنى قۇرايدى.
Kazinform بۇعان دەيىن ەلدىڭ التىن-ۆاليۋتا قورلارىنىڭ جاعدايىن، سونداي-اق التىن ءوندىرۋدىڭ قازىرگى جاعدايىن تالداعان بولاتىن.
ال ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ وسىعان دەيىن ەلىمىزدە التىن ءوندىرۋ كولەمى تومەندەگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ەكونوميكالىق جانە ساياسي بەلگىسىزدىك جاعدايىندا الەمدىك نارىقتاردا التىنعا دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. تالداۋشىلار جاقىن ارادا باعالى مەتالل باعاسىنىڭ ودان ءارى ءوسۋىن جوققا شىعارمايدى.