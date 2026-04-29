قازاقستاندا 17 مىڭ ادامعا راقىمشىلىق جاريالانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى سنەجاننا يماشيەۆا قازاقستاندا جوسپارلانعان اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق راقىمشىلىققا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءتيىستى زاڭ جوبالارى ءالى دە دايارلىق ساتىسىندا.
اكىمشىلىك راقىمشىلىق بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار سالعان ايىپپۇلداردى ەسەپتەن شىعارۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
- سان جاعىنان العاندا، بىزدە ايىپپۇلدار وتە كوپ، 600 دەن استام ءتۇرى بار. قازىر وسى ايىپپۇلداردىڭ قايسىسى قامتىلاتىنىن تالقىلاپ جاتىرمىز. ارينە، قورشاعان ورتا مەن سانيتارلىق قاۋىپسىزدىككە قاتىستى زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى بويىنشا ايىپپۇلدار ەسەپتەن شىعارىلمايدى. مىسالى، سانيتارلىق ەرەجەلەردى بۇزۋ تۋرالى باپ بار. وسى باپتا ادامداردىڭ دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەرگە قاتىستى نورما ەسكەرىلگەن، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
دەپۋتات اكىمشىلىك راقىمشىلىق بىرنەشە ميلليون ايىپپۇلعا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن قازىر ادامداردىڭ سانىن ايتا المايمىن، ويتكەنى ءبىر ادامعا 10 ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن»، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
سونىمەن قاتار ول قىلمىستىق امنيستياعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- نەگىزىنەن، قىلمىستىق راقىمشىلىق اۋىر ەمەس جانە ورتاشا اۋىرلىقتاعى قىلمىستاردى قامتيدى. بۇل - شامامەن 17 مىڭ ادام، - دەدى ول.
زاڭ جوباسىن مامىر ايىنىڭ باسىندا پارلامەنتكە ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ەلدە قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق بويىنشا راقىمشىلىق جاريالاناتىنى ءمالىم بولدى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعى اياسىندا راقىمشىلىق جاسالعان ەدى.