قازاقستاندا 1-شىلدەدەن كەيىن كولىك ارزانداي ما؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۆتونارىعى سوڭعى جىلدارى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلدى. 2017-جىلدان بەرى كولىك ساتىلىمى پاندەميا كەزىندە دە، 2022-جىلعى قيىن كەزەڭدە دە تومەندەگەن جوق.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءوسىمنىڭ باستى سەبەبى - اۆتونەسيەنىڭ كەڭ تارالۋى.
قازىر قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن حالىقتىڭ 80 پايىزدان استامىنىڭ نەسيەلىك مىندەتتەمەلەرى بار. ال جاڭا كولىكتەردىڭ شامامەن 70 پايىزى نەسيە ارقىلى ساتىپ الىنادى. سوندىقتان نەسيە بەرۋ تالاپتارىنداعى كەز كەلگەن وزگەرىس اۆتونارىققا بىردەن اسەر ەتەدى.
1-شىلدەدەن باستاپ قانداي وزگەرىس بولادى؟
قازاقستان ۇلتتىق بانكى 1-شىلدەدەن باستاپ قارىز الۋشىلاردىڭ تولەم قابىلەتىن باعالاۋ بويىنشا جاڭا تالاپتار ەنگىزەدى.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس:
بانكتەر تەك رەسمي تابىستى ەسەپكە الادى؛
كەپىلسىز نەسيەنى 5 جىلدان ۇزاق مەرزىمگە بەرۋ توقتاتىلادى؛
3- 5 جىلعا بەرىلەتىن نەسيەلەر بويىنشا تاۋەكەل كوەففيتسيەنتى وسەدى؛
جاقىندا قارىزىن قايتا قۇرىلىمداعان ازاماتتارعا جاڭا نەسيە الۋ قيىندايدى.
اۆتونەسيە قىمباتتاپ جاتىر
جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەنبەي تۇرىپ-اق اۆتونەسيە مولشەرلەمەلەرى وسە باستادى. 2025-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قازاقستاندا اۆتونەسيەنىڭ ورتاشا پايىزى 14,6 پايىزدان 22,9 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى. سونىمەن قاتار جاڭا نەسيە بەرۋ كولەمى دە تومەندەگەن.
بۇل نارىقتىڭ باياۋلاي باستاعانىن كورسەتەدى.
كولىك باعاسى تۇسەدى مە؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كولىك باعاسىنىڭ كۇرت قۇلدىراۋىن كۇتۋگە بولمايدى. الايدا ساتىپ الۋشىلار سانى ازايعان جاعدايدا ديلەرلەر جەڭىلدىكتەر جاساۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن.
ولار رەسمي باعانى وزگەرتپەگەنىمەن:
ءبولىپ تولەۋ باعدارلامالارىن ۇسىنادى؛
سۋبسيديالانعان نەسيە شىعارادى؛
جاسىرىن جەڭىلدىكتەر بەرەدى؛
كەلىسسوز كەزىندە باعانى تومەندەتۋى مۇمكىن.
ياعني قاعاز جۇزىندەگى باعا سول كۇيى قالۋى مۇمكىن، ءبىراق ناقتى مامىلە باعاسى ارزانداۋى ىقتيمال.
ەسكى كولىكتەر نارىعىنا اسەرى قانداي؟
جاڭا كولىككە نەسيە الا الماعان ازاماتتار ەسكى كولىك نارىعىنا اۋىسادى. سونىڭ سالدارىنان سۇرانىس ارتادى.
سونىمەن بىرگە كەيبىر ازاماتتار قارىز الماۋ ءۇشىن ءوز كولىگىن ساتىپ، ارزانىراق نۇسقا ىزدەۋى مۇمكىن. بۇل نارىقتا ۇسىنىستىڭ دا كوبەيۋىنە اسەر ەتەدى.
كەيبىر دەلدالداردىڭ ايتۋىنشا، 1-شىلدەدەن كەيىن 30 جىلدىق ەسكى كولىكتەردى 500 مىڭ تەڭگەگە تابۋعا مۇمكىندىك تۋۋى مۇمكىن.
قىمبات كولىكتەرگە قوس قىسىم
2026-جىلدان باستاپ قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ 16 پايىزعا دەيىن ءوسۋى يمپورتتىق كولىكتەردىڭ باعاسىنا اسەر ەتتى. ەندى وعان شىلدەدەگى نەسيەلىك شەكتەۋلەر قوسىلادى.
اسىرەسە باعاسى 15 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى كولىكتەر سەگمەنتىنە قيىن بولادى. سەبەبى بۇل ساناتتاعى كولىكتەر كوبىنە نەسيە ارقىلى ساتىپ الىنادى.
قىتاي برەندتەرى ارزانداۋى مۇمكىن
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، نارىقتا قىتايلىق كولىك برەندتەرى كوبەيىپ كەلەدى. سۇرانىس ازايسا، ولار ءبىر-بىرىمەن باسەكەگە ءتۇسىپ، كوبىرەك جەڭىلدىك ۇسىنۋى مۇمكىن. 1-شىلدەدەن كەيىن قازاقستاندا كولىك باعاسى بىردەن قۇلامايدى. ءبىراق نەسيە الۋ قيىنداعان سايىن اۆتوسالوندار ساتىپ الۋشى تارتۋ ءۇشىن ءتۇرلى اكسيالار مەن جەڭىلدىكتەر ۇسىنۋى ىقتيمال. سونىڭ ناتيجەسىندە كولىكتىڭ ناقتى ساتۋ باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن.