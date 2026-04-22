قازاقستاندا 1-شىلدەدەن باستاپ يپوتەكا راسىمدەۋ قيىندايدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى جىلدىڭ 1-شىلدەسىنەن باستاپ قازاقستاندا يپوتەكالىق نەسيە بەرۋ تالاپتارى ايتارلىقتاي وزگەرەدى.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، قارىز الۋشىنىڭ تولەم قابىلەتتىلىگىن تەكسەرۋ كۇشەيتىلىپ، رەسمي تابىستى راستاۋ مىندەتتەلمەك.
بۇل تۋرالى يپوتەكا ساراپشىسى تولعاناي باەشيەۆا Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا الداعى وزگەرىستەردىڭ ءمانىن جانە جاڭا باعدارلامالاردىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، 1-شىلدەدەن باستاپ يپوتەكا نارىعىندا تابىسىن راستاماي قارىز الۋ مۇمكىندىگى توقتايدى. ەندى بانكتەر قارىز الۋشىنىڭ رەسمي كىرىسىنە باسا نازار اۋدارادى.
- 1-شىلدەدەن باستاپ تەك تابىس راستاپ قانا يپوتەكا الا الامىز. تاۋىپ جاتقان رەسمي تابىسىڭىزدىڭ تەك %50 عانا شىعىندارىڭىزعا، ياعني نەسيەلەرىڭىز بەن يپوتەكاڭىزدى جابۋعا جۇمسالۋى ءتيىس. ەگەر قارىزعا كەتەتىن شىعىن تابىستىڭ جارتىسىنان اسىپ كەتسە، يپوتەكا بەرىلمەيدى. قازىرگى تاڭدا قازاقستاندىقتاردىڭ كوبىندە نەسيە بار ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل كوپتەگەن ادام ءۇشىن باسپانا الۋدى قيىنداتۋى مۇمكىن، - دەيدى تولعاناي باەشيەۆا.
يپوتەكا نارىعىنداعى جاعىمدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» باعدارلاماسىنىڭ قايتا ىسكە قوسىلۋى. وتكەن جىلى قارجى بولىنبەگەندىكتەن توقتاپ قالعان جوبا بيىل شىلدە-تامىز ايلارىنا جوسپارلانىپ وتىر.
- ۇماي باعدارلاماسى ايەلدەر قاۋىمىن قولداۋ ماقساتىندا اشىلعان. مۇندا اتىندا ءۇيى بار ايەلدەر دە قاتىسا الادى جانە ەكىنشى نارىقتان دا ءۇي الۋعا مۇمكىندىك بار. العاشقى جارنا وڭىرلەردە -%15، ۇلكەن قالالاردا - %20 بولماق. ال «جاسىل يپوتەكانى» تەك جاڭا قۇرىلىس كومپانيالارىنان راسىمدەي الامىز. ەكى باعدارلاماعا 45 ميلليارد تەڭگەدەن ءبولىنۋى كەرەك، بۇل شامامەن 2 مىڭ ادامدى ۇيمەن قامتۋعا جەتەدى، - دەپ تولىقتىردى مامان.
سونداي-اق بۇعان دەيىن يپوتەكا نارىعىندا ءبىرىڭعاي مولشەرلەمەلەر قولدانىلىپ كەلسە، الداعى ۋاقىتتا پايىزدىق ۇستەمەاقى كليەنتتىڭ جيناعى مەن نەسيە تاريحىنا قاراي بەلگىلەنبەك.
- ەندى ءبىرىڭعاي مولشەرلەمەدەن باس تارتۋ قاراستىرىلىپ جاتىر. قولىڭىزدا العاشقى جارنا كوپ بولعان سايىن، پايىزىڭىز تومەن بولادى. مىسالى، %70 جيناعىڭىز بولسا، پايىزدىق ۇستەمەاقى ەداۋىر ازايادى. ال %10 دىق جارنامەن الساڭىز، مولشەرلەمە جوعارىراق بولادى. بۇل حالىقتى كوبىرەك اقشا جيناۋعا جانە نەسيە تاريحىن تازا ۇستاۋعا ىنتالاندىرادى، - دەيدى يپوتەكا ساراپشىسى.
تولعاناي باەشيەۆانىڭ كەڭەسىنە سۇيەنسەك، ەگەر ازاماتتىڭ نەسيەسى كوپ، ءبىراق تولەم قابىلەتى جەتكىلىكتى بولسا، وعان 1-شىلدەگە دەيىن يپوتەكا راسىمدەپ العان ءتيىمدى. ال قولىندا قوماقتى جيناعى بار جانە تومەن پايىزدى كۇتىپ جۇرگەندەرگە شىلدە-تامىز ايلارىنداعى «ۇماي» سەكىلدى باعدارلامالاردى كۇتكەن ابزال.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن لومباردتاعى قارىزدىڭ يپوتەكا الۋعا اسەرىن جازعان ەدىك.