قازاقستانعا تۋريست رەتىندە 15,7 ميلليون شەتەلدىك كەلدى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك تۋريستىك رەيتينگتە قازاقستاننىڭ پوزيتسياسى نىعايىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇربول بايجانوۆ ءمالىم ەتتى.
- 2025 -جىلى تۋريستىك سەكتور تۇراقتى ءوسۋىن كورسەتتى. ءوسىم ىشكى جانە سىرتتان كەلۋ تۋريزمى، سونداي-اق ورنالاستىرۋ وبەكتىلەرى كورسەتەتىن قىزمەتتەر كولەمى بويىنشا بايقالدى. 2025 -جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ قىزمەتتەرىن پايدالانعان ىشكى تۋريستەر سانى 6,7 ميلليون ادامدى قۇرادى، بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 741,3 مىڭ ادامعا ارتىق. بىلتىر ەلگە ءار ءتۇرلى تۋريستىك ماقساتپەن 15,7 ميلليون شەتەلدىك (2024 -جىلى - 15,3 ميلليون ادام) كەلگەن. بۇعان ەڭبەك ميگرانتتارى مەن تۇراقتى تۇرۋعا كەلگەن ادامدار كىرمەيدى. وسى وڭ ديناميكا ەلگە سىرتقى نارىقتار تاراپىنان قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتقانىن كورسەتەدى، - دەدى ن. بايجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسيحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قوناقۇيلەردى، دەمالىس بازالارى مەن جالعا بەرىلەتىن ۇيلەردى قوسا العاندا، ورنالاستىرۋ وبەكتىلەرىنىڭ جيىنتىق تابىسى 268 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 44 ميلليارد تەڭگەگە ارتىق. ورنالاستىرۋ نىساندارىنىڭ سانى 4499-عا جەتتى.
- قازاقستان الەمدىك تۋريستىك رەيتينگتە ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلەدى. دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ جاھاندىق يندەكسىندە قازاقستان 119 ەلدىڭ ىشىنەن 52-ورىنعا كوتەرىلگەن، بۇرىن 66-ورىندا بولعان. بۇل تۋريستەرگە ىڭعايلى جاعداي جاساۋ مەن ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋ جانە تۋريستىك وبەكتىلەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسىن كورسەتەدى، - دەدى كوميتەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2025 -جىلى كولساي مەن شارىنعا 850 مىڭ تۋريست بارعان.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ