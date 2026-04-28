قازاقستانعا كەلۋدى ارماندادىم - چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت ۇيىندە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆپەن كەزدەسكەن چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش قازاقستانعا كەلۋ ارمانى بولعانىن ايتتى.
- بۇگىن ءدال وسى جەردە بولۋ مەن ءۇشىن زور مارتەبە. بارلىق ۋاقىتتا دا قازاقستاندا بولۋدى ارمانداعان ەدىم جانە نەلىكتەن ەكەنىن دە ايتىپ بەرەيىن. ۋنيۆەرسيتەتتە حالىقارالىق ساۋدا فاكۋلتەتىندە وقىدىم. ۋنيۆەرسيتەت بىتىرگەننەن كەيىن بارسەلونا قالاسىندا حيميا سالاسىندا جۇمىس ىستەي باستادىم. بۇل وسىدان ەرتەرەكتە - 1998-جىلدىڭ قاراشاسىندا بولعان ەدى. فاكۋلتەتتە ءبىلىم الىپ جۇرگەنىمدە ءسوز نەگىزىنەن قازاقستانداعى «جاسىل فوسفورمەن» جۇمىس جايىندا ءوربيتىن، - دەپ ەسكە الدى چەح ۇكىمەت باسشىسى.
مارتەبەلى مەيمان سول ۋاقىتتان قازاقستاندى، فوسفور وندىرەتىن جەردى كورۋ باستى ماقساتى بولعانىن ايتتى.
- جۇمىس ىستەپ جۇرگەنىمدە باسشىلىعىمنان قازاقستانعا جىبەرۋىن سۇرادىم. ءبىراق، وكىنىشكە وراي وسى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستانعا كەلۋگە ەش مۇمكىندىگىم بولمادى. بۇل مەنىڭ قازاقستانعا، سىزدەردىڭ تاماشا ەلدەرىڭىزگە العاشقى كەلۋىم، - دەدى اندرەي بابيش.
