قازاقستان ە و-عا مۇناي جەتكىزۋدە ەكىنشى ورىنعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەۋرووداققا مۇناي جەتكىزەتىن ەڭ ءىرى ەلدەردىڭ ۇشتىگىنە كىرىپ، ەكىنشى ورىن يەلەندى، دەپ حابارلايدى consilium.europa.eu.
ەۋروپالىق وداق كەڭەسى مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى قازاقستان ەۋرووداققا 55,8 ميلليون توننا شيكى مۇناي ەكسپورتتاعان. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ەل تەك ا ق ش-تان كەيىن تۇر. امەريكا 63,5 ميلليون توننا مۇناي جەتكىزگەن. ال نورۆەگيا 55,7 ميلليون توننامەن ءۇشىنشى ورىنعا جايعاستى، ونىڭ كورسەتكىشى قازاقستاننان نەبارى 100 مىڭ تونناعا از.
وسىلايشا، ا ق ش، قازاقستان جانە نورۆەگيا 2025 -جىلى ەۋرووداقتىڭ نەگىزگى مۇناي جەتكىزۋشى سەرىكتەستەرى اتاندى. قازاقستاننىڭ ۇلەسىنە ە و-عا يمپورتتالاتىن شيكى مۇنايدىڭ شامامەن %12 ى تيەسىلى.
جالپى، 2025 -جىلى ەۋروپالىق وداق شامامەن 435 ميلليون توننا مۇناي يمپورتتاعان. ونىڭ جالپى قۇنى 212 ميلليارد ەۋرودان اسقان. بۇل ەۋرووداقتىڭ سىرتقى جەتكىزىلىمدەرگە ءالى دە ايتارلىقتاي تاۋەلدى ەكەنىن كورسەتەدى.
سونداي-اق، سوڭعى جىلدارى نارىقتاعى وزگەرىستەر انىق بايقالادى. رەسەي مۇنايىنىڭ ە و يمپورتىنداعى ۇلەسى 2021 -جىلعى 25,8 پايىزدان 2025 -جىلى 2,2 پايىزعا دەيىن كۇرت تومەندەگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بوساپ قالعان كولەم نەگىزىنەن ا ق ش، نورۆەگيا جانە قازاقستان ەسەبىنەن تولىقتىرىلعان. بۇل قازاقستاننىڭ جاھاندىق ەنەرگيا نارىعىنداعى ءرولىنىڭ كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى.