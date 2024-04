قازاقستان نەگە قاشاعان اكسيونەرلەرىنەن 150 ميلليارد دوللار تالاپ ەتىپ وتىر

استانا. قازاقپارات- بيىل ساۋىردە قازاقستان قاشاعان مۇناي كەن ورنىن يگەرۋشى حالىقارالىق مۇناي كومپانيالارىنا اربيتراج شاعىمدارىن ۇلعايتىپ، جوعالعان پايدانىڭ ورنىن تولتىرۋدى تالاپ ەتتى.

بۇعان دەيىن ەل ۇكىمەتى شامامەن 16,5 ميلليارد دوللاردى ءوندىرىپ الماقشى بولعان ەدى. كەيىن سوما كۇرت وزگەردى - 138 ميلليارد دوللارعا ارتتى. نەلىكتەن بۇل سوما ۇلعايعانىن مۇناي-گاز سالاسىنىڭ ساراپشىسى اسقار سمايىلوۆتان سۇرادىق. مامان Kazinform تىلشىسىنە حالىقارالىق داۋدىڭ ناتيجەسى قالاي بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ بەردى.

- اسقار تىنىبەك ۇلى، بۇل سوت بۇرىننان ءجۇرىپ جاتقانىن بىلەمىز. تالاپ سوماسىن 150 ميلليارد دوللارعا دەيىن كوتەرۋدىڭ استارىندا نە جاتىر؟ وسىعان قاتىستى ءسىزدىڭ پىكىرىڭىزدى بىلگىمىز كەلەدى.

- باستاپقى 15 ميلليارد دوللاردى بىرنەشە تالاپپەن تۇسىندىرۋگە بولادى. ءبىرىنشىسى - قورشاعان ورتا، ەكىنشىسى - ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىم (و ب ك) بويىنشا قازاقستان وتەگىسى كەلمەيتىن شىعىندار. بۇل ماسەلەلەر بۇرىن دا بولعان، بۇل جاڭالىق ەمەس. ياعني، بۇرىن مۇنداي داۋلار شەشىلىپ، ىمىراعا كەلەتىن.

قاشاعان و ب ك دەگەنگە كەلەتىن بولساق، كەلىسىمشارتقا قوسىمشا كەلىسىم بويىنشا وتەماقى دەگەن ۇعىم بار. نەگىزىندە بۇل تىركەلگەن قۇجات جانە ەگەر قازاقستاندىق تاراپ ونىمەن كەلىسسە، وندا وتەماقى ءۇشىن قوسىمشا كەلىسىمدەر دە قولدانىلادى.

سونداي- اق Letter of intenent (​​Letter of intent - اعىلشىن تىلىنەن اۋدارعاندا نيەت حاتى، رەد. ) دەگەن قۇجات بار. جوباعا قاتىساتىن كومپانيالار «قاشاعان جوباسىنىڭ مەردىگەرلەرى» دەپ اتالادى. Letter of intent نەمەسە نيەت حاتى - مەردىگەر كومپانيالاردىڭ جوباعا قۇيۋى كەرەك دەپ سانايتىن ينۆەستيتسيالارى. ءبىراق بۇل قۇجات و ب ك- دە زاڭدى تۇردە رەسىمدەلمەگەن، سوندىقتان بۇل تاۋەكەل ايماعى بولىپ قالادى.

تاجىريبەگە سۇيەنسەك، مەردىگەر كومپانيالار نيەت حاتىن قوسىمشا كەلىسىمگە قوسادى. تيىسىنشە، بۇل ينۆەستيتسيالار دا وتەلەدى دەپ سانالادى.

بالكىم، ماسەلەنىڭ ءبارى وسىندا شىعار، كومپانيالار بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ينۆەستيتسيا سالدى، كەيىن ونى قايتارۋ كەرەك دەپ ەسەپتەپ وتىر، ءبىراق قازاقستان تاراپى مۇنىمەن كەلىسپەدى. مۇندا ەشقانداي سۇراق جوق.

نەگە تالاپ- ارىز سوماسى $138 ميللياردقا ءوستى؟ مەنىڭ ويىمشا، بۇعان بىرنەشە فاكتوردى اتاۋعا بولادى. بىرىنشىدەن، پرەزيدەنتتىڭ 2029 -جىلعا قاراي ىشكى جالپى ءونىمدى ەكى ەسە ارتتىرۋ كەرەك دەگەن تاپسىرماسى بار. ال، سوڭعى 2-3 جىلدا بۇل سالاعا ينۆەستورلار بەلسەندى تۇردە تارتىلماعانىن كورىپ وتىرمىز. ايتا كەتەيىك، تەڭىز كەنىشىن كەڭەيتۋ جوباسىن ەسەپكە المايمىز، ويتكەنى ول بۇرىن جوسپارلانعان جانە وسى جوبا اياسىندا قازاقستانعا ۇلكەن ينۆەستيتسيا كەلدى.

سونىمەن قاتار، قاتارمەن ءبىرقاتار اۋىزشا كەلىسىم بار بولعانىمەن، ازىرگە ەشقانداي ناقتى شەشىم جوق. ەگەر قاتار اينىپ قالسا، كەلىسپەسە، باس تارتۋى دا ابدەن مۇمكىن. سونداي جاعداي بولسا، ج ءى ءو- ءنى قالاي ارتتىرۋعا بولاتىنىن قايتا ويلانۋ كەرەك. سوندىقتان 138 ميلليارد دوللاردى تالاپ ەتۋ پرەزيدەنتتىڭ ج ءى ءو- ءنى ۇلعايتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس كەلەدى.

مۇنايدىڭ قازىرگى باعاسى مەن تالاپ-ارىزدىڭ كولەمىنە قارايتىن بولساق، بۇل شامامەن 250 ميلليون توننا مۇناي دەگەندى بىلدىرەدى. ال كەن ورنىنداعى قازىرگى ءوندىرىستى ەسكەرە وتىرىپ، بۇل قاشاعانداعى شامامەن 15-20 جىلدىق ءوندىرىس كولەمى دەپ بولجاۋعا بولادى. مەردىگەر كومپانيالار 2005 -جىلى كوممەرتسيالىق ءوندىرىس بولادى دەپ ۋادە ەتكەن، سودان كەيىن 2008 -جىلعا شەگەردى، ودان سوڭ 2013، سوسىن 2016 -جىلعا اۋىستىردى. بۇل تۇرعىدا اتالعان سوما سونىڭ وتەمىنە سايكەس كەلەدى. ياعني، 20 جىل ءوندىرۋ دەگەنىمىز 250 ميلليون توننا جانە بۇل شامامەن 138 ميلليارد دوللار بولادى.

- ياعني، 138 ميلليارد دوللار - Bloomberg جازعانداي، lost profit (اعىلشىن تىلىنەن - جوعالعان پايدا، رەد.) پا؟

- پايدا دەگەن وتە كەڭ ۇعىم. ال، بۇل جاعدايدا مۇناي ساتۋدان كورەتىن پايدا دەسەك، وندا، ءيا. ولار مۇناي ساتۋدىڭ وزىنەن عانا 138 ميلليارد دوللار جوعالتتى، ءبىراق بۇل جەردە ءبىر جايت بار: ەگەر قازاقستان وسى 250 ميلليون توننانى وندىرە العان بولسا، سايكەسىنشە قازاقستانعا تولەنەتىن تولەمدەر (profit oil) كولەمى دە باياعىدا وسەر ەدى.

مۇنداي جوبالاردا ءبىرىنشى كەزەكتە ينۆەستورلاردىڭ شىعىندارى وتەلەدى، ال وندىرىستەن پايدانىڭ از عانا بولىگى بونۋس رەتىندە كەتەدى. ونىڭ ۇستىنە بۇل بونۋس تا وتە از ۇلەستى قۇرايدى - قازاقستانعا شامامەن %2 تيەسىلى. بۇل - قازىرگى احۋال. ەگەر قازاقستان مۇنى باياعىدا وندىرگەن بولسا، ەداۋىر بولىگى ءبىزدىڭ ەلگە تيەر ەدى. تۇسىنىكتى بولۋ ءۇشىن قاراشىعاناقتى مىسالعا الايىق، ينۆەستورلار جوباعا سالعان قاراجاتىن 2009 -جىلى وتەپ العان. 2010 -جىلدان بەرى قاراشىعاناق جوباسىنان تۇسەتىن پايدانىڭ باسىم بولىگىن ينۆەستور ەمەس، قازاقستان الادى.

مۇنىڭ ەرەكشەلىگى دە سول. ينۆەستورلار كەيىن كوبىرەك مۇناي الىپ وتىرۋ ءۇشىن مۇمكىندىگىنشە كوپ ينۆەستيتسيا سالعىسى كەلەدى.

$55 ميلليارد - ەگەر قازاقستان قاشاعان جوباسىنا قۇيىلعان وسى ينۆەستيتسيانى وتەي باستاسا، شامامەن 15-20 جىل كەتەدى. ءو ب ك (ءونىمدى ءبولىسۋ تۋرالى كەلىسىم) مەرزىمى 30-جىلداردىڭ سوڭى – 40-جىلداردىڭ باسىندا بىتەدى، ءبىز قازىر سول كەزەڭگە اياق باسىپ جاتىرمىز. ياعني، 55 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالىندى، ول 20 جىل ىشىندە وتەلەدى، ال قازاقستان ەندى ماكسيمالدى پايدا الۋى كەرەك بولعاندا، ءو ب ك ءبىتىپ قالادى.

دەمەك بۇكىل جوبا - تەك ينۆەستورلار ءۇشىن پايدالى. شىعىندارىن وتەپ الىپ، ماكسيمالدى تابىسقا كەنەلەدى. ال قازاقستان تۇك پايدا تاپپايدى.

وسى فاكتورلاردىڭ ءبارى قوردالانىپ كەلدى. بۇل جوبادان جۇمىس ورىندارىن ەسەپكە الماساق، باسقا ەشقانداي پايدا تاپپايمىز. مەنىڭ ويىمشا، بيزنەس تۇرعىسىنان بۇل جوبانى جۇزەگە اسىراتىنداي ماڭىزدى فاكتور ەمەس.

مىسالى، قازىر پوليەتيلەن جوباسىندا 2 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلادى دەپ ايتىلىپ جاتىر. ءبىراق ولار 2 مىڭ ادام جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن 8 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالماقشى - بۇل اقىماقتىق قوي.

مۇندا دا سولاي: قاشاعاندا جۇمىس ورىندارى بار، قازاقستاندىق سەرۆيس كومپانيالارى دا جۇمىس ىستەپ جاتىر، ءبىراق كەز كەلگەن بيزنەستىڭ ماقساتى - پايدا تابۋ. قازاقستان پايدا تاپپاسا، دەمەك قازاقستان ءۇشىن بۇل تەك شىعىن اكەلەتىن جوبا.

- ءسىز پايدا قالاي ەسەپتەلەتىنىن ايتتىڭىز. ءبىراق مۇناي سەكتورىمەن تانىس ەمەس ادامدار ءۇشىن ءو ب ك تۇجىرىمداماسى تۇسىنىكسىزدەۋ بولۋى مۇمكىن. كىرىستەر مەن شىعىستار قالاي ەسەپتەلەتىنى تۋرالى تولىعىراق ايتىپ بەرە الاسىز با؟ ال قاراشىعاناق جوباسى ءساتتى جۇزەگە اسقانىن ەسكەرسەك، قاشاعاندا نەگە دۇرىس ەسەپتەۋ جۇرگىزىلمەدى؟ نەگە مۇنداي جاعداي بولىپ قالدى؟

- جالپى ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمدە (ءو ب ك) شىعىنداردى وتەيتىن ەسەپتەر جاسالاتىن فورمۋلا بار. بۇل بارلىق ءو ب ك- دە شامامەن بىردەي، ويتكەنى بۇكىل الەمدە ءبىرىڭعاي ءو ب ك ينستيتۋتى قولدانىلادى. سوندىقتان الەمنىڭ ءارتۇرلى ەلىندەگى بارلىق ءو ب ك ۇقساس. ارينە، كەيبىر نيۋانستار بولۋى مۇمكىن. ءبىراق ءو ب ك- ءنىڭ نەگىزگى مىندەتى - جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيا قاي كەزەڭدە ءوزىن اقتايتىنىن كورسەتۋ. جوعارىدا ايتقانىمداي، كوممەرتسيالىق مۇناي وندىرۋدەن تۇسكەن پايدا العاشقى جىلدارى ينۆەستورلاردىڭ «قالتاسىنا» كەتەدى. ال، ونىڭ وتەلۋ مەرزىمى، بىرىنشىدەن، مۇنايدىڭ باعاسىنا، ەكىنشىدەن، ينۆەستيتسيا كولەمىنە، ۇشىنشىدەن، فورماعا بايلانىستى.

پايدانىڭ كوپ بولىگىن قازاقستان نەمەسە ينۆەستور الۋىنا تۇرتكى بولاتىن بەلگىلى ءبىر كوەففيتسيەنت بار. قاراپايىم سوزبەن ايتقاندا وسىلاي تۇسىندىرۋگە بولادى. مەردىگەر كومپانيالار كوممەرتسيالىق مۇناي ءوندىرۋدى كەشىكتىردى، ءبىراق ولار قازاقستان تاراپىنان قۇجاتقا قاتىستى قيىندىقتار بولدى دەگەن ءۋاج ايتىپ وتىر.

- ءسىزدىڭ ويىڭىزشا، بۇل تالاپتار شەشىمىن تاپپاسا، قازىرگى سوت پروتسەسىنىڭ ەكى تاراپ ءۇشىن قانداي سالدارى بولۋى مۇمكىن؟

- ەگەر اربيتراجدىڭ شەشىمى قازاقستاننىڭ پايداسىنا شەشىلسە، مۇناي كومپانيالارى ءۇشىن بۇل ولاردىڭ جوباعا سالعان ينۆەستيتسياسىن قايتارا المايتىنىن بىلدىرەدى. ياعني، 55 ميلليارد دوللار مەن 138 ميلليارد دوللار - وسىنداي ايىرماشىلىقتى كورىپ وتىرمىز.

ياعني، بۇل مۇناي كومپانيالارى ءۇشىن ۇلكەن شىعىن بولماق. ەكىنشىدەن، شىعۋ پروتسەسىنىڭ ۇزاقتىعىنا قاراماستان سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى جوبادان شىققىسى كەلەتىن شىعار. ونىڭ ۇستىنە، ولارعا بۇل ەندى سونشالىق «قىزىق جوبا» بولماي قالادى.

ال قازاقستاننىڭ تالاپتارىن اربيتراج قاناعاتتاندىرماسا، وندا قازاقستان تۋرالى «ءوزى سوتقا بەرەدى جانە ۇتىلادى» دەگەن پىكىر قالىپتاسۋى مۇمكىن. بۇل، بىرىنشىدەن، ينۆەستيتسيالىق احۋال تۇرعىسىنان ەمەس، ارىزدانۋشى رەتىندە جەڭىلگەننىڭ بەلگىسى. ەكىنشىدەن، كەيىن بۇل كومپانيالارمەن قارىم-قاتىناس جاقسارا قويمايتىنى تۇسىنىكتى.

جالپى، داۋعا بايلانىستى ۇلكەن ماسەلەلەر تۋىندايدى دەپ ويلايمىن. ويتكەنى بيزنەس ءارقاشان قالاي اقشا تابۋ كەرەك دەگەن كوزقاراسپەن قارايدى. بۇل تالاپتاردى قازاقستاننىڭ پايداسىنا دا، وعان قارسى دا تۇسىندىرۋگە بولادى. ءبىراق كەز كەلگەن كاسىپكەرگە قازاقستان قانداي كىرىستەن ايىرىلىپ جاتقانىن تۇسىندىرسەڭىز، ءبارى دە كەلىسەدى - مەملەكەت ءوز ازاماتتارىنا قامقورلىق جاساپ وتىر جانە بيۋدجەتكە قاتىستى ونىڭ مۇددەسىن قورعايدى.

ءو ب ك ينستيتۋتىنىڭ وزىنە كەلەتىن بولساق، ەلىمىز قازىر قازاقستاننىڭ مۇددەسىن ەسكەرەتىن كەلىسىمشارتتىڭ جاڭا ءتۇرىن - «جەتىلدىرىلگەن ۇلگىلىك كەلىسىمشارتتى» قولدانىپ جاتىر. بۇرىنعى ءو ب ك- دە باسقا سيفرلار، قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ جاعدايى باسقاشا، قاجەتتىلىكتەر باسقا بولدى.

باتىستا قازىر كومىرتەگى سالىعى ەنگىزىلىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، مەنىڭ ويىمشا، ءبىز 30 جىل بۇرىن قول قويىلعان كەلىسىمدەردى بۇلجىتپاي ۇستانۋىمىز كەرەك دەۋ - ادىلەتسىزدىك. 30 جىل بۇرىن مۇنداي ۇعىمدار بولعان جوق. پاريج كەلىسىمىن ەسكەرەتىن بولساق، بۇگىندە وزەكتى ەمەس ءو ب ك- ءنى ساقتاۋ ءۇشىن قازاقستان نەلىكتەن ءوزىنىڭ ەكونوميكالىق جاعدايىن ناشارلاتۋى كەرەك؟ نە سەبەپتى ءبىز ەشقانداي تۇزەتۋلەر ەنگىزبەي، ونى بۇرىنعىداي ورىنداۋىمىز كەرەك؟

ەكىنشى ماسەلە، قاراشىعاناق جوباسىندا دا، قاشاعاندا دا ءو ب ك وزگەرتىلدى، ياعني پرەتسەدەنت بولدى.

2010 -جىلى قاراشىعاناق بويىنشا داۋ بولعان. سونىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان قاراشىعاناقتا 10 پايىزىن الدى. بۇل اربيتراجداعى العاشقى داۋ بولاتىن. ەكىنشى جاعدايدا، قازاقستان قاشاعان جوباسىنداعى ۇلەسىن 8-دەن % 16- عا دەيىن ۇلعايتىپ الدى.

- جالپى، بۇل اربيتراج قانشا ۋاقىتقا سوزىلادى نەمەسە قانداي سسەناري كۇتۋگە بولادى؟

- اربيتراجعا كەمىندە ءبىر جىل، مۇمكىن بىرنەشە جىل قاجەت. ياعني، بۇل ۇزاق تالقىلاناتىن نارسە. بۇل جەردە قازاقستان ءوز پوزيتسياسىن نىعايتۋى كەرەك. ويتكەنى ولار ءو ب ك شارتتارىن ۇزارتۋ تۋرالى كوپ ايتا باستادى. تيىسىنشە، قاشاعانداعى ينۆەستورلاردىڭ بۇعان مۇددەلى ەمەس ەكەنى انىق. ءبىز ءو ب ك مەرزىمىن ۇزارتۋ تۋرالى مۇلدە تالقىلامايتىنىمىزدى ناقتى ايتۋ كەرەك.

ياعني، ءبىز 150 ميلليارد دوللار تۋرالى شەشىم قابىلداۋىمىز كەرەك، سودان كەيىن ناتيجەگە سۇيەنە وتىرىپ، ۇزارتۋدى قاراستىرۋعا بولادى. ەگەر ول بولماسا، ءبىز قاشاعانداعى جۇمىستى قالاي جالعاستىرامىز دەگەن ءوز ستراتەگيامىزدى قۇرۋىمىز قاجەت.

مەنىڭ ويىمشا، ەكى تاراپ تا قانداي دا ءبىر كونسەنسۋسقا كەلەدى جانە جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى كەتۋى ابدەن مۇمكىن. ءبىراق بۇل وتە قيىن جوبا، تاۋەكەلى كوپ، داۋلى ماسەلەلەر دە كوپ. ونىڭ ۇستىنە قازاقستان جاعىنان عانا ەمەس، مەردىگەرلەر تاراپىنان دا ماسەلەلەر تولاستاماي كەلەدى. ولار 2005 -جىلى، سودان كەيىن 2008, 2013, 2016 -جىلدارى كوممەرتسيالىق ءوندىرىستى باستاۋعا ۋادە بەرگەن. ءبىراق: «جىگىتتەر، ءسىز جىبەرگەن قاتەڭىز ءۇشىن وتەۋىڭىز كەرەك» دەپ، ولاردى جاۋاپقا تارتاتىن ۋاقىت كەلدى.

- ينۆەستيتسيالىق احۋال جونىندە جوعارىدا ايتتىڭىز. قازىر ينۆەستيتسيا تارتۋعا باسا نازار اۋدارىلىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، قازىرگى تالاس ءبىزدىڭ مۇناي-گاز سەكتورىمىزعا ينۆەستيتسيا تارتۋعا قالاي اسەر ەتەدى؟

- جالپى مۇناي-گاز سەكتورىنداعى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جالپى قازاقستانداعى بيزنەستىڭ ينۆەستيتسيالىق احۋالىنان ءبولىپ قاراۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. ەكەۋىنىڭ ايىرماشىلىعى بار. ەگەر ءبىز Doing business رەيتينگى تۋرالى ايتاتىن بولساق، وندا بۇل شاعىن ورتا بيزنەسكە كوبىرەك قاتىستى. قازىرگى داۋ بۇل ينۆەستيتسيالىق احۋالعا اسەر ەتپەيدى، ويتكەنى مۇندا باسقا مۇددەلەر شوعىرلانعان. مۇندا مەملەكەت شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋعا مۇددەلى.

مۇناي-گاز سەكتورىنداعى جاعداي بولەك. مۇندا ميللياردتاعان سومالار بار. سونداي-اق، الەمدە پارنيكتىك اسەردى ازايتۋ ءۇشىن جاسىل ەنەرگياعا كوشۋ ءۇردىسى بار. ال قازاقستان پاريج كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاعانىن بىلەسىزدەر. قاشاعان جوباسىنا قاتىسۋشىلار اراسىندا كۇردەلى شىعىندارىن مۇناي-گاز جوبالارىنا ەمەس، ەنەرگەتيكا سالاسىنا - ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە باعىتتاپ وتىرعان كومپانيالار دا بار.

- جالپى مۇناي سەكتورى تۋرالى ايتاتىن بولساق، تەڭىز كەلىسىمشارتىنىڭ جاقىن ارادا اياقتالاتىنىن ايتتىڭىز. ال قاراشىعاناق پەن قاشاعان بويىنشا دا ءتيىستى كەلىسىمشارتتار 2030 -جىلداردىڭ سوڭىنا قاراي بىتەدى. ءسىز ءوز سۇحباتتارىڭىزدىڭ بىرىندە كەن ورىندارىنداعى ءونىم ءۇشىنشى جىل قاتارىنان تومەندەپ جاتقانىن ايتتىڭىز. جالپى، ءوندىرىس تومەندەپ، كەلىسىمشارتتار اياقتالىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، ەلىمىزدەگى مۇناي سەكتورىنان نە كۇتۋگە بولادى؟

- نەگىزىندە، قازاقستان 2060 -جىلعا قاراي كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋگە مىندەتتەمە الدى. بالكىم، بىزگە مۇناي سەكتورىنا كوپ ينۆەستيتسيا سالۋدىڭ قاجەتى دە جوق شىعار. تەك تيىمدىلىكتى ارتتىرا وتىرىپ، ونى قولداپ وتىرۋ جەتكىلىكتى بولىپ قالار. ەسكى جوبالارعا قاتىستى احۋال كۇردەلەنە تۇسەدى جانە قىمباتتايدى. مىسالى، «وزەن مۇنايگازدا» مۇناي كوپ، ءبىراق ونى ءوندىرۋ قىمباتقا تۇسەدى. تيىسىنشە، ولار ءارتۇرلى ارتىقشىلىقتى سۇرايدى. ال ەلدە الەۋمەتتىك نارازىلىق بولماۋى ءۇشىن رەسپۋبليكاعا بۇل كەن ورىندارىن قولداۋعا تۇرا كەلەدى. بۇل - مەملەكەت ءۇشىن ءتيىمسىز. سوندىقتان بۇل ايماقتاردا وتە قىمبات مۇناي وندىرمەي، جاڭا وندىرىستەر اشىپ، حالىقتى ول جاقتان كوشىرگەن دۇرىس.

ال ءوندىرىسى قۇلدىراپ بارا جاتقان شاعىن كەن ورىندارى بۇعان وزدىگىنەن كەلەدى. ويتكەنى جەكەمەنشىك كومپانيالار ونىڭ ءتيىمدى نەمەسە ءتيىمسىز ەكەنىن ۇنەمى قاراپ وتىرادى. ولاردىڭ پايداسىز ەكەنى بەلگىلى بولسا، ولار جاۋىپ تاستايدى. قازاقستانداعى نەگىزگى ءوندىرىس وسى ءۇش ءىرى كەن ورنىندا شوعىرلانادى. ال كادر دايىنداۋعا ءالى ۋاقىت بار. ينۆەستورلار كەتەدى، سول كەزدە ءوز ازاماتتارىمىز جۇمىس ىستەۋى كەرەك. 10-15 جىل بار.

- سۇحباتىڭىزعا راقمەت!

اۆتور

راحيلا تلەۋوۆا