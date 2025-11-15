قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى جوعارى مەملەكەت ارالىق كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسىنا قاتىستى
تاشكەنت. KAZINFORM - جيىننىڭ كۇن تارتىبىندە ەكى ەلدىڭ ساۋدا- ەكونوميكا، كولىك- ترانزيت، سۋ- ەنەرگەتيكا جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قوناقجايلىعى ءۇشىن پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆكە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ساپارىنىڭ باستى ماقساتى - قوس حالىقتىڭ دوستىعىن نىعايتىپ، تاتۋ كورشىلىك بايلانىستارىن كۇشەيتۋ، سونداي-اق ءتۇرلى سالاداعى ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى دامىتۋ ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- قۇرمەتتى شاۆكات ميرومونوۆيچ، ءوزىڭىزدىڭ قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ ارقاسىندا ەلىڭىزدە كوپتەگەن وڭ وزگەرىس بولىپ جاتىر. حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن جاقسارتۋدى كوزدەيتىن ماڭىزدى باستامالار قولعا الىندى. وزبەكستان - ءبىز ءۇشىن تۋىستاس، اعايىن ەل، تاتۋ كورشى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس. قوس ەل اراسىنداعى دوستىقتىڭ تامىرى تەرەڭ، حالىقتارىمىزدىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارى ورتاق دەۋگە بولادى. قازاق- وزبەك قارىم- قاتىناسى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق احۋال اۋمالى-توكپەلى كەزەڭدە سان قىرلى ىقپالداستىقتىڭ دامۋ قارقىنىن ارتتىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءوزارا ىنتىماقتاستىق الەۋەتىن تولىق پايدالانۋدى قۇپتايمىز. سوندىقتان وسى باعىتتا تاباندى ەڭبەك ەتۋگە دايىن ەكەنىمىزدى ايتتىق. ەڭ اۋەلى، ساۋدا- ەكونوميكا سالاسىنا ەرەكشە ءمان بەرۋ كەرەك. ساۋدا- ساتتىقتى دامىتۋ ءۇشىن ءوسىمنىڭ تىڭ مۇمكىندىكتەرىن ىزدەۋ، تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ جانە شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتى ىنتالاندىرۋ شارالارىن قابىلداۋ قاجەت. وسى ورايدا ءوزارا تاۋار اينالىمىن ارتتىرۋ باعدارلاماسىن ساپالى جۇزەگە اسىرۋ ماڭىزدى. بۇگىن قۇرىلاتىن ءوڭىر باسشىلارى كەڭەسىن، سونداي-اق ىسكەرلىك كەڭەس پەن «UzKazTrade» بىرلەسكەن ساۋدا كومپانياسى سەكىلدى باسقا دا ەكىجاقتى مەحانيزمدەردىڭ جۇمىسىنان ناقتى ناتيجە كۇتەمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى زور. قاسىم-جومارت توقايەۆ قاراپايىم ساۋدادان گورى ەت، بيداي، مايلى داقىلداردى وڭدەۋدىڭ تولىق وندىرىستىك تىزبەسىن قالىپتاستىرۋدى، مال شارۋاشىلىعى مەن ورگانيكالىق ەگىن شارۋاشىلىعىن بىرگە دامىتۋدى ۇسىندى. بۇعان قوسا پرەزيدەنت ونەركاسىپ كووپەراتسياسىنا ۇلكەن ءۇمىت ارتادى.
- قازىرگى كەزدە جالپى سوماسى ءبىر جارىم ميلليارد دوللاردان (1,7 ميلليارد دوللار) اساتىن 78 بىرلەسكەن جوبامىز بار. ونىڭ اياسىندا 15 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن. اتالعان جوبالار تولىق ىسكە اسسا، ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىعىمىز ايتارلىقتاي كۇشەيەدى. بۇگىن ءبىز ولاردىڭ ءبىر پاراسىن ىسكە قوسامىز. قازاقستاننىڭ وزبەكستانعا سالاتىن ينۆەستيتسياسىن ودان ءارى ىنتالاندىرۋعا نيەتتىمىز. بۇل رەتتە وزبەك دوستارىمىزدان ادەتتەگىدەي قولداۋ كۇتەمىز. قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان «ورتالىق ازيا» حالىقارالىق ونەركاسىپ كووپەراتسياسى ورتالىعى يندۋستريالدىق قۋاتىمىزدى ودان ءارى ارتتىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.