قازاقستان ازيا ويىندارىن قابىلداۋى مۇمكىن بە
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ باس ديرەكتورى نۇرلان نوگەربەك Kazinform تىلشىسىنە ەلىمىزدە كەزەكتى ازيا ويىندارىن وتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتتى.
نۇرلان نوگەربەكتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ قىسقى ازيا ويىندارىن وتكىزۋگە الەۋەتى جوعارى.
- 2011-جىلى ءبىز VII اق ازيادانى ءساتتى قابىلدادىق. قازىرگى ۋاقىتتا ساۋد ارابياسىندا كەزەكتى قىسقى ازيا ويىندارىن وتكىزۋدە قيىندىقتار تۋىنداپ وتىر. سول سەبەپتى ءبىز تۋريزم جانە سپورت مينيستىرلىگىمەن وسى ماسەلە توڭىرەگىندە جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك دەپ ويلايمىن، - دەدى ۇ و ك باس ديرەكتورى استانا قالاسىندا وتكەن 20-جازعى ازيا ويىندارىنا ارنالعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان ەسەمبايەۆ الداعى جىلدارى ەلىمىزدە حالىقارالىق ءىرى جارىستار وتەتىنىن ەسكە سالدى.
- الداعى جىلدارى ەلىمىزدە 20 شاقتى ءىرى حالىقارالىق سپورت جارىسىن وتكىزۋ جوسپارلانعان. ال جىل سوڭىنا دەيىن 7 حالىقارالىق جارىسىن وتكىزەمىز. 2026-2028-جىلدار ارالىعىندا، قازاقستاندا ۇستەل تەننيسى، اۋىر اتلەتيكا جانە تاەكۆوندو سياقتى سپورت تۇرلەرىنەن الەم چەمپيوناتىن قابىلدايمىز. مەنىڭ ويىمشا، بۇنداي ءىس-شارالار بىزگە جاقسى تاجىريبە جيناۋعا جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مينيسترلىك وكىلى.
ايتا كەتەرلىگى، 2026-جىلدىڭ 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ايچي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىندا XX جازعى ازيا ويىندارى وتەدى. جارىس ۇيىمداستىرۋشىلارى - ازيا وليمپيادالىق كەڭەسى (ا و ك) جانە ازيادا ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى AINAGOC. ويىنداردىڭ ۇرانى - Imagine One Asia («ءبىرتۇتاس ازيانى ەلەستەت»).
اۆتور مۇحتار قاليموللا ۇلى