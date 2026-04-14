قازاقستان پاسپورتىنىڭ رەيتينگى جوعارىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پاسپورتى حالىقارالىق رەيتينگىدە 57-ورىندا تۇر. بيىل ەلدىڭ پوزيتسياسى 4 ساتىعا جوعارىلاعان.
Henley Partners جاريالاعان Henley Passport Index رەيتينگى جاڭارتىلعان دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستاندىقتار 78 ەلگە ۆيزاسىز نەمەسە جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن بارا الادى
Henley Partners-تىڭ قاڭتار ايىنداعى رەيتينگىندە قازاقستان 61-ورىنعا جايعاسقان.
جاڭا رەيتينگىنىڭ العاشقى ۇشتىگىندە سينگاپۋر كوش باستاپ تۇر. ودان كەيىن جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەيا ورنالاسقان. ال رەيتينگىنىڭ ەڭ سوڭعى ساتىسىنا اۋعانستان جايعاسقان. بۇل ەلدىڭ ازاماتتارى الەمنىڭ 24 مەملەكەتىنە ۆيزاسىز كىرە الادى.
ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا قازاقستان ەڭ جوعارى پوزيتسياعا يە. ايماقتاعى باسقا ەلدەردىڭ رەيتينگى مىناداي: وزبەكستان مەن قىرعىزستان - 73-ورىن، تاجىكستان - 79-ورىن، تۇرىكمەنستان - 87-ورىن.
Henley Passport Index - الەمدەگى ەڭ بەدەلدى پاسپورت رەيتينگتەرىنىڭ ءبىرى. ول حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعىنىڭ (IATA) دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ جاسالادى جانە ەل ازاماتتارىنىڭ ۆيزاسىز ساپار مۇمكىندىكتەرىن باعالايدى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر ميگراتسيالىق قىزمەت كوميتەتى 1 ميلليوننان اسا ازاماتقا ق ر پاسپورتىن تابىستاعان ەدى.