قازاقستان اۋماعىندا 700 دەن استام بۇلاق بارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدروگەولوگيا» ۇلتتىق گيدروگەولوگيالىق قىزمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىنداعى بارلىق بۇلاقتى تۇگەندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، بۇگىنگى تاڭدا 711 الەۋەتتى بۇلاق انىقتالدى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار قور جانە ارحيۆ ماتەريالدارى نەگىزىندە ەل اۋماعىنداعى 2772 بۇلاقتى قامتيتىن كارتا جاسالعان. ايتا كەتەيىك، بۇلاقتار سۋ رەسۋرستارى تاپشىلىعى جاعدايىندا قوسىمشا سۋ كوزى رەتىندە قاراستىرىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا اۋىزسۋ جانە تەحنيكالىق سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋارۋ جانە وزگە دە ماقساتتارعا ارنالعان جەراستى سۋىنىڭ 4803 كەن ورنى بارلانعان. مەملەكەتتىك بالانس بويىنشا تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر كولەمىندەگى پايدالانۋ قورى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە قازىرگى تاڭدا شامامەن 1,5 ميلليون تەكشە مەتر نەمەسە %3,6 عانا پايدالانىلىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، شارۋاشىلىق-اۋىزسۋعا ارنالعان قور تاۋلىگىنە 21,2 ميلليون تەكشە مەتر. وندىرىستىك-تەحنيكالىق قاجەتتىلىكتەرگە ارنالعان قور تاۋلىگىنە 2,4 ميلليون تەكشە مەتر، ال سۋارۋ ماقساتىندا تاۋلىگىنە 19,6 ميلليون تەكشە مەتر قاراستىرىلعان.
- قازاقستاندا جەراستى سۋىنا ارنالعان مەملەكەتتىك مونيتورينگ جەلىسى جۇمىس ىستەيدى، وعان شامامەن 4 مىڭعا جۋىق باقىلاۋ ۇڭعىماسى كىرەدى. ولار سۋ دەڭگەيىن، تەمپەراتۋراسىن جانە ساپاسىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. گيدروگەولوگيا سالاسىن سيفرلاندىرۋ ماقساتىندا مونيتورينگتىك جانە پايدالانۋ ۇڭعىمالارىن سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسىنە ەنگىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى «قازگيدروگەولوگيا» ۇلتتىق گيدروگەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى بولات بەكنياز.