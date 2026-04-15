22:24, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
قازاق قىزى تاەكۆوندودان الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - تاەكۆوندودان قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى ايىم سەرىكبايەۆا وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا توپ جاردى.
ءوتانداسىمىز 44 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا التىن مەدال جەڭىپ الدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، فينالدا سەرىكبايەۆا مەكسيكا سپورتشىسى پونسە نۋنەس شيرليدى 2:0 ەسەبىمەن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا جالپى ءۇش مەدال بار. بۇعان دەيىن ەراسىل ەرزات (48 كەلىگە دەيىن) پەن يسلام مەدەتباي (55 كەلىگە دەيىن) قولا جۇلدەگەر اتانعان ەدى.
