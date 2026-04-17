قاۋىپسىز ساياحات: تۋريستەر نەنى ەسكەرۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى تەك قۇقىق قورعاۋ سالاسىن ەمەس، ءومىرىمىزدىڭ بارلىق باعىتىن، ونىڭ ىشىندە تۋريزمدى دە قامتيدى. ساياحاتشىنىڭ ءوز قۇقىقتارىن ءبىلۋى جانە مىندەتتەرىن سەزىنۋى - جايلى ءارى قاۋىپسىز دەمالىستىڭ باستى شارتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنى رەسمي سايتى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى تۋريستىك قىزمەت تۋرالى» زاڭدا وسى ماسەلەلەر قاراستىرىلعان. زاڭ بويىنشا ساياحاتقا ازىرلەنگەن نەمەسە ساياحات جاساپ جۇرگەن ءاربىر تۋريست مىناداي مۇمكىندىكتەرگە يە:
• قاۋىپسىزدىك پەن كومەك. جەكە باسىنا نەمەسە مۇلكىنە قاۋىپ تونگەن جاعدايدا كونسۋلدىق، ديپلوماتيالىق جانە وزگە دە مەملەكەتتىك وكىلدىكتەرگە جۇگىنۋ.
• اقپاراتتىق ايقىندىق. ۋاقىتشا بولاتىن ەلدىڭ زاڭناماسى، جەرگىلىكتى حالىقتىڭ ادەت- عۇرىپتارى، ءدىني سالتتارى مەن كيەلى ورىندارى تۋرالى دۇرىس اقپارات الۋ. بۇل - زاڭ بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋدىڭ العاشقى قادامى.
• ەركىن قوزعالىس. ۋاقىتشا بولاتىن ەلدە قابىلدانعان شەكتەۋ شارالارىن ەسكەرە وتىرىپ، تۋريستىك رەسۋرستارعا ەركىن قول جەتكىزۋ.
• شۇعىل مەديتسينالىق كومەك. كەز كەلگەن ۋاقىتتا قاجەتتى مەديتسينالىق جاردەم الۋ قۇقىعى.
• زالالدى وتەۋ. ەگەر تۋريستىك قىزمەت كورسەتۋ شارتى ورىندالماسا، كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق جانە مورالدىق زياندى زاڭ تارتىبىمەن ءوندىرىپ الۋ.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى تۋريستكە تەك ەركىندىك بەرىپ قانا قويماي، جاۋاپكەرشىلىك تە جۇكتەيدى. ساياحات كەزىندە، ونىڭ ىشىندە ترانزيتتىك ساپارلاردا تۋريست مىندەتتى:
زاڭدى ساقتاۋ. ۋاقىتشا بولاتىن ەلدىڭ (جەردىڭ) قولدانىستاعى زاڭناماسىن قاتاڭ ۇستانۋ.
مۇرانى قورعاۋ. قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋ، تابيعي، تاريحي جانە مادەني ەسكەرتكىشتەردى ساقتاۋ.
ەرەجەلەرگە باعىنۋ. ەلگە كەلۋ، وندا بولۋ جانە كەتۋ ەرەجەلەرىن، سونداي-اق ترانزيت ەلدەرىنىڭ ءتارتىبىن بۇزباۋ.
جەكە قاۋىپسىزدىك. ساياحات كەزىندە جەكە ءوزىنىڭ قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا جاۋاپتى بولۋ.
- تۋريستىك سالاداعى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى - بۇل ەكى جاقتى جول. تۋريست زاڭدى ساقتاۋ ارقىلى ءوزىن قۇقىقتىق قيىندىقتاردان قورعايدى، ال مەملەكەت ءوز كەزەگىندە ءتۋريستىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا كەپىلدىك بەرەدى. باسقا ەلدىڭ نەمەسە ايماقتىڭ زاڭدارىن، مادەني ەرەكشەلىكتەرىن قۇرمەتتەۋ - ساۋاتتى ءتۋريستىڭ باستى بەلگىسى. زاڭ اياسىندا ارەكەت ەتۋ ارقىلى ءسىز ءوزىڭىزدىڭ دە، وزگەنىڭ دە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەسىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
