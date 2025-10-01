«قايرات» پەن «رەال مادريد» كەزدەسۋىنە الەمدىك ب ا ق پىكىرى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ب ا ق ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە «قايرات» پەن «رەال مادريد» كەزدەسۋىن كەڭىنەن تالقىلادى. كيليان مباپپەنىڭ حەت-تريگى مەن يسپاندىق كلۋبتىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىنىڭ تاريحي ماڭىزىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ESPN- ءنىڭ حابارلاۋىنشا، كيليان مباپپەنىڭ چەمپيوندار ليگاسىنداعى ءتورتىنشى حەت-تريگى رەالعا دەربي جەڭىلىسىنەن كەيىن قالپىنا كەلۋگە كومەكتەستى، بۇل مادريد اتلەتيكودان 5:2 ەسەبىمەن جەڭىلگەننەن كەيىنگى الماتىعا العاشقى ۇزاق ساپار بولدى.
Reuters اگەنتتىگى «رەالدىڭ» تەز قالپىنا كەلگەنىن اتاپ ءوتىپ، مباپپەنىڭ حەت-تريك جاساعانىن جانە «رەال» چەمپيوندار ليگاسىنىڭ دەبيۋتانتتارى «قايراتتى» 5:0 ەسەبىمەن جەڭگەنىن حابارلادى.
يسپاندىق باسىلىمدار فرانسۋز شابۋىلشىسىنىڭ ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
Marca سپورت گازەتى شابۋىلشىنىڭ جىگەرلى «قايراتقا» قارسى چەمپيوندار ليگاسىنداعى ەكىنشى جەڭىسىن اتاپ ءوتتى.
ماتچتا شيەلەنىستى ساتتەر كوپ بولدى. ESPN ۆالەري گرومىكو پەنالتي العان كەزدەگى «قايرات» جانكۇيەرلەرىنىڭ مۇمكىندىكتى ءمۇلت جىبەرمەي ىشتەن تىنا قالعانىن اتاپ ءوتتى، ءبىراق ارتىنشا VAR شەشىمدى وزگەرتتى.
مباپپەنىڭ ءوزى «اتلەتيكو مادريدكە» قارسى ويىننان كەيىنگى كوماندانىڭ جوعارى ىنتاسىن مويىندادى.
- ءبىز سەنبى كۇنى بولعان ويىندى ەشقاشان ۇمىتپاۋىمىز كەرەك... مەنىڭ مىندەتىم - كومانداعا ماتچتاردا جەڭىسكە جەتۋگە كومەكتەسۋ. ءۇش گول وتە جاقسى بولدى، ءبىراق مەن ودان دا كوپ گول سوعا الار ەدىم، - دەدى ول Movistar Plus باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
حالىقارالىق كوممەنتاتورلار ءۇشىن بۇل ماتچ «رەال مادريدتىڭ» توزىمدىلىگىن جانە «قايراتتىڭ» دەبيۋتى ارقاسىندا قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق فۋتبول ساحناسىنداعى ءوسىپ كەلە جاتقان ءرولىن كورسەتتى.
بۇعان دەيىن «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى كوماندانىڭ چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا «رەالدان» جەڭىلگەنىنە قاتىستى پىكىرىن بىلدىرگەن بولاتىن.
