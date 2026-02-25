ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:25, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاي وڭىرلەردە ءالى دە مۇعالىم تاپشىلىعى بار

    استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ەلدەگى مەكتەپتەردە قاي پاندەر بويىنشا مۇعالىمدەر جەتىسپەيتىنىن مالىمدەدى.

    оқушы
    فوتو: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    - ەلىمىزدە ۇلتتىق ءبىرىڭعاي دەرەكتەر قورى (ۇ ب د ق) مالىمەتى بويىنشا پەداگوگ كادرلارعا جالپى قاجەتتىلىك 5370 ادام بولدى. پەداگوگتەر بوس ورنىنىڭ ەڭ كوپ سانى الماتى (544)، قاراعاندى (524)، قوستاناي (351) وبلىستارىندا، الماتى قالاسىندا (431)، اتىراۋ (431) وبلىسىندا بايقالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    پاندەر بويىنشا ەڭ كوپ بوس ورىندارعا توقتالساق، باستاۋىش سىنىپتاردا - 747، ماتەماتيكا - 1061، فيزيكا - 383، سونداي-اق حيميا ءپانى بويىنشا 345 پەداگوگ قاجەت.

    - بوس ورىندار اعىمداعى سيپاتقا يە جانە ءارتۇرلى فاكتورلارعا بايلانىستى. بۇل رەتتە تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرۋ، باسقا جۇمىسقا اۋىسۋ، بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىسقا شىعۋ، وقۋعا نەمەسە شەتەلدىك تاعىلىمدامالار، زەينەتكە شىعۋ جانە باسقا دا سەبەپتەر اسەر ەتىپ وتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.

     

    تەگ:
    ءبىلىم جانە عىلىم ايماق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار