قاي وڭىرلەردە ءالى دە مۇعالىم تاپشىلىعى بار
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ەلدەگى مەكتەپتەردە قاي پاندەر بويىنشا مۇعالىمدەر جەتىسپەيتىنىن مالىمدەدى.
- ەلىمىزدە ۇلتتىق ءبىرىڭعاي دەرەكتەر قورى (ۇ ب د ق) مالىمەتى بويىنشا پەداگوگ كادرلارعا جالپى قاجەتتىلىك 5370 ادام بولدى. پەداگوگتەر بوس ورنىنىڭ ەڭ كوپ سانى الماتى (544)، قاراعاندى (524)، قوستاناي (351) وبلىستارىندا، الماتى قالاسىندا (431)، اتىراۋ (431) وبلىسىندا بايقالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
پاندەر بويىنشا ەڭ كوپ بوس ورىندارعا توقتالساق، باستاۋىش سىنىپتاردا - 747، ماتەماتيكا - 1061، فيزيكا - 383، سونداي-اق حيميا ءپانى بويىنشا 345 پەداگوگ قاجەت.
- بوس ورىندار اعىمداعى سيپاتقا يە جانە ءارتۇرلى فاكتورلارعا بايلانىستى. بۇل رەتتە تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرۋ، باسقا جۇمىسقا اۋىسۋ، بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىسقا شىعۋ، وقۋعا نەمەسە شەتەلدىك تاعىلىمدامالار، زەينەتكە شىعۋ جانە باسقا دا سەبەپتەر اسەر ەتىپ وتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.