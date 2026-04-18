قاتتى ىستىق مي بەلسەندىلىگىن تومەندەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - ىستىق ميدىڭ جوسپارلاۋ، ءوزىن-ءوزى باقىلاۋ جانە ەموتسيونالدى فۋنكتسيالارى ءۇشىن ماڭىزدى پرەفرونتالدى قىرتىسىنا اسەر ەتەتىنى بايقالعان.
قاتتى ىستىق مي بەلسەندىلىگىن تومەندەتەدى. چيكاگو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، وسىنداي قورىتىندىعا كەلگەن.
ءۇيى قاتتى ىسىپ كەتەتىن ادامداردا يمپۋلسيۆتى مىنەز-قۇلىقتىڭ جيىلەگەن. اعاش، باۋ-باقشا از، كولەڭكەسىز جازىق ايماقتاردا تۇراتىن تۇرعىنداردا دا اشۋلانشاقتىق بايقالعان.
زەرتتەۋدى ۆاشينگتون شتاتى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگيا كافەدراسىنىڭ اسسيستەنت پروفەسسورى كيمبەرلي مەيدەنباۋەر چيكاگو ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ارىپتەستەرىمەن بىرگە جۇرگىزگەن. ونىڭ ماقساتى ىستىقتىڭ ناقتى جاعدايلاردا كوڭىل-كۇي مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىققا قالاي اسەر ەتەتىنىن جاقسىراق ءتۇسىنۋ بولعان.
ىستىق تولقىندارىنىڭ انتيسوتسيالدىق مىنەز-قۇلىقپەن بايلانىسى ونداعان جىلدار بويى تەوريالاردى تۋدىردى. پسيحولوگتار جانە باسقا ماماندار ىستىق تەمپەراتۋرا مەن تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق، شابۋىلدار، ەسىرتكى مولشەرىنىڭ ارتۋى جانە سۋيتسيد ارەكەتتەرى اراسىنداعى كوررەلياتسيانى زەرتتەدى.
قوعامدىق اۋىرتپالىقتارعا قاراماستان، ىستىقتىڭ ەموتسيونالدى ءال-اۋقاتقا اسەرى تۋرالى كوپ نارسە بەلگىسىز بولىپ قالۋدا، دەيدى مەيدەنباۋەر.
«بۇل تۋرالى شىنىندا دا كوپ زەرتتەۋ جۇرگىزىلگەن جوق جانە جۇمىستىڭ كوپ بولىگى كوگنيتيۆتى تاپسىرمالاردى ورىندايتىن ادامدارمەن زەرتحانالاردا جۇرگىزىلدى. مەن بۇل ماسەلەنى ءارتۇرلى جانە وكىلدى ىرىكتەمەدە، ناقتى جاعدايلاردا ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەگىم كەلدى».
مەيدەنباۋەر جانە ونىڭ كومانداسى مامىردان قىركۇيەككە دەيىن ساۋالناما جۇرگىزىپ، حالىق ساناعىنىڭ مالىمەتتەرىن تالداعان.
ۇيلەرىندە ىستىق سترەسستى سەزىنگەن جانە يمپۋلسيۆتى مىنەز-قۇلىقتى حابارلاعان ادامداردىڭ سانى الاڭداتارلىق بولدى، - دەيدى ول.
ىستىق ميدىڭ جوسپارلاۋ، ءوزىن-ءوزى باقىلاۋ جانە ەموتسيونالدى فۋنكتسيالارى ءۇشىن ماڭىزدى پرەفرونتالدى قىرتىسىنا اسەر ەتەتىنى بايقالعان.
«كەيبىر زەرتتەۋلەر ىستىققا ۇشىراعان كەزدە پرەفرونتالدى قىرتىستىڭ باسقا ماڭىزدى مي ايماقتارىمەن بايلانىسى بۇزىلاتىنىن كورسەتەدى»، - دەيدى مەيدەنباۋەر.
مەيدەنباۋەردىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ىستىق تولقىندار كەزىندە ادامداردىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىن قورعاۋعا ارنالعان رەسۋرستاردىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتەدى.