قاتتى شولدەۋ، تەز شارشاۋ: د ۆيتامينىنىڭ قاۋپى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيادا ماماندار D ۆيتامينىن شامادان تىس ءىشۋ دەنساۋلىققا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. ستيۋارت رالس Metro باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۋلانۋدىڭ ەرتە بەلگىلەرىن دەر كەزىندە تانۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
ساراپشىنىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن العاشقى سيمپتومداردىڭ ءبىرى - قاتتى شولدەۋ. سونىمەن قاتار ناۋقاستاردا جۇرەك اينۋ، قۇسۋ جانە جالپى السىزدىك بايقالۋى مۇمكىن. كەيبىر ادامدار بۇل جاعدايدى باس اينالۋ رەتىندە سيپاتتايدى.
بۇدان بولەك، ەرتە كەزەڭدە كەلەسى بەلگىلەر كورىنۋى ىقتيمال:
- تابەتتىڭ تومەندەۋى
- بۇلشىقەت اۋىرۋى
- تەز شارشاۋ
- ويدىڭ شاتاسۋى
اۋىر جاعدايلاردا قاندا كالتسي دەڭگەيى شامادان تىس جوعارىلاپ، تىتىركەنۋ نەمەسە پسيحيكالىق تۇراقسىزدىققا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل جاعداي گيپەركالتسيەميا دەپ اتالادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جەڭىل تۇرىندە بەلگىلەر انىق بايقالماۋى دا مۇمكىن. سوندىقتان كۇمان تۋىنداسا، ءوز بەتىمەن ەمدەلمەي، مىندەتتى تۇردە دارىگەرگە قارالۋ قاجەت.