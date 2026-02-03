ق ز
    18:05, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆقا پاكىستان اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قۇرمەت كورسەتتى

    استانا. KAZINFORM -  قاسىم-جومارت توقايەۆقا پاكىستان اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قۇرمەت كورسەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Пакистан
    Фото: Акорда

    - پاكىستاننىڭ شەكاراسىنا ەنگەننەن باستاپ اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى مىنگەن بورتپەن قاپتالداسىپ ۇشتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت 3-4 -اقپان كۇندەرى پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلاندى.

    ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفپەن جانە پرەزيدەنت اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда
    Kassym-Jomart Tokayev arrives in Pakistan for state visit
    Photo credit: Akorda

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
