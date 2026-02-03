18:05, 03 - اقپان 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆقا پاكىستان اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قۇرمەت كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا پاكىستان اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قۇرمەت كورسەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- پاكىستاننىڭ شەكاراسىنا ەنگەننەن باستاپ اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى مىنگەن بورتپەن قاپتالداسىپ ۇشتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت 3-4 -اقپان كۇندەرى پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلاندى.
ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفپەن جانە پرەزيدەنت اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.