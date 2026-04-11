قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتىمەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى
بۇحارا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆپەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆكە قوناقجايلىقپەن قارسى الىپ، بۇگىنگى بەيرەسمي كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- شىن مانىندە، قازىرگى گەوساياسي قۇبىلمالى جاعدايدى ەسكەرسەك، بۇل ساپارىمدى وتە ماڭىزدى دەپ ايتساق، قاتە بولماس. وزبەك ەلى - قازاقستان ءۇشىن سەنىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس. ءبىز وسى ساپار بارىسىندا وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماسامىز. كۇن تارتىبىندە ەكىجاقتى قارىم- قاتىناسىمىز بويىنشا ءبىرقاتار اسا ماڭىزدى ماسەلە بار. الايدا ءبىزدىڭ ارامىزدا ەشقانداي تۇسىنبەۋشىلىك، ءيا بولماسا كەدەرگى جوق. قول قويىلعان جوبالار، جوسپارلار بىرتە- بىرتە ورىندالۋدا. ءبىزدىڭ ۇكىمەت بارلىق كەلىسىمدەردى بۇلجىتپاي ىسكە اسىرۋ مىندەتىن جاقسى ءتۇسىنىپ وتىر. مەنىڭ باقىلاۋىممەن ءتيىستى جۇمىستى اتقارىپ جاتىر، دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت 2,5 مىڭ جىلدان اسا تاريحى بار كيەلى بۇحارا شاھارى الەمدىك تاريحي- مادەني مۇرانىڭ اجىراماس بولىگى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇحارا - شىعىستىڭ ورتا عاسىرلارداعى رۋحاني ءارى زياتكەرلىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى. بۇل كونە شاھار مەن قازاق حالقىنىڭ اراسىندا بەلگىلى- بەلگىسىز بايلانىستار كوپ. قازاقتىڭ ايگىلى ويشىلى ءماشھۇر ءجۇسىپ بۇحارادا ءىلىم جيعان. عاسىرلار بويى قازاقتىڭ كوپتەگەن زيالىلارى بۇحارادا ءبىلىم الىپ، جەرگىلىكتى مەدرەسەلەردە وقىعان. مۇندا ادامزاتتىڭ وركەندەۋىنە ايرىقشا اسەر ەتكەن كەزەڭدەر مەن ۇلى وركەنيەتتىڭ تىنىسىن سەزىنەسىز. بۇگىندە بۇحارا ءوزىنىڭ مىڭجىلدىق ءداستۇرى مەن جاڭا وزبەكستاننىڭ قارقىندى دامۋىن ۇيلەستىرىپ وتىر. قازىرگى بۇحارانى تاماشالاپ، بارلىق عيماراتقا جاپپاي اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەنىنە كۋا بولدىق. بۇل - وتە ۇلكەن ءىستىڭ ناتيجەسى، ەڭ باستىسى، ۇلى تاريحي مۇراعا مەملەكەت تاراپىنان جاسالعان قامقورلىقتىڭ كورىنىسى، دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ «تازا اۋا» باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىرىپ، بۇل جوبا قازاقستاننىڭ ءىرى قالالارى ءۇشىن دە وزەكتى ەكەنىنە توقتالدى.
- ءسىزدىڭ تازا اۋاعا قاتىستى باستاماڭىزدى قۇپتايمىن. تاشكەنتتەگى ەكولوگيالىق جاعدايعا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرۋىڭىزدى تۇسىنەمىن. ءبىزدىڭ الماتى قالاسىنداعى احۋال دا تىم كۇردەلى. وكىنىشكە قاراي، الماتى الەمدەگى اۋاسى لاستانعان ءىرى قالالار قاتارىندا تۇر. سوندىقتان شۇعىل شارالار قابىلداۋ قاجەت. ەگەر ءسىز قارسى بولماساڭىز، «تازا اۋا» باستاماسىن بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋدى ۇسىنامىز. پرەزيدەنتتەر ۇيىتقى بولعان بۇل جوبانى ۇكىمەتتەرىمىز جۇزەگە اسىرادى. جۇرتشىلىق پەن حالىقارالىق قوعامداستىق مۇنى قۋاتتايدى دەپ سانايمىن. شىن مانىندە، بۇل باستاما اياسىندا كوپ ءىس اتقارۋعا بولادى. وسى ارقىلى جەرگىلىكتى بيلىك پەن كاسىپكەرلەر ەكولوگيانى قورعاۋدا، تابيعاتتى ايالاۋدا جاۋاپكەرشىلىك جۇگىن جەتە سەزىنەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.