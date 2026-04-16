قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركياعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى
استانا. قازاقپارات – 17-ساۋىردە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ شاقىرۋىمەن تۇركياعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىسىپ، پانەلدىك سەسسيادا ءسوز سويلەيدى. سونداي-اق ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزۋ جوسپارلانعان، - دەپ مالىمدەدى اقوردا.
ايتا كەتەيىك، انتاليا فورۋمى - جىل سايىن ساياسي كوشباسشىلار، ديپلوماتتار، ساراپشىلار، بيزنەس، مەديا جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرى باس قوساتىن جوعارى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق پىكىرتالاس الاڭى.
