ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:12, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركياعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى

    استانا. قازاقپارات – 17-ساۋىردە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ شاقىرۋىمەن تۇركياعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى.

    Тоқаев пен Ердоған
    Фото: Ақорда

    - قازاقستان پرەزيدەنتى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىسىپ، پانەلدىك سەسسيادا ءسوز سويلەيدى. سونداي-اق ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزۋ جوسپارلانعان، - دەپ مالىمدەدى اقوردا.

    ايتا كەتەيىك، انتاليا فورۋمى - جىل سايىن ساياسي كوشباسشىلار، ديپلوماتتار، ساراپشىلار، بيزنەس، مەديا جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرى باس قوساتىن جوعارى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق پىكىرتالاس الاڭى.

    بۇعان دەيىن ءتورت مەملەكەتتىڭ ەلشىسى پرەزيدەنتكە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار