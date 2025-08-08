15:05, 08 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ، بىرلەسكەن ەكونوميكالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ۆلاديمير پۋتين تاياۋدا ماسكەۋدە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلىمەن بولعان اڭگىمەنىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى جونىندە مالىمەت بەردى.
الداعى جوعارى دەڭگەيدە وتەتىن ەكىجاقتى فورماتتاعى، سونداي-اق حالىقارالىق ءىس-شارالار اياسىنداعى كەزدەسۋلەر كەستەسى قاراستىرىلدى.