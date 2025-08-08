ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:05, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev, Vladimir Putin talk over phone
    Photo credit: Akorda

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ، بىرلەسكەن ەكونوميكالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    ۆلاديمير پۋتين تاياۋدا ماسكەۋدە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلىمەن بولعان اڭگىمەنىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى جونىندە مالىمەت بەردى.

    الداعى جوعارى دەڭگەيدە وتەتىن ەكىجاقتى فورماتتاعى، سونداي-اق حالىقارالىق ءىس-شارالار اياسىنداعى كەزدەسۋلەر كەستەسى قاراستىرىلدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار