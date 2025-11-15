قاسىم-جومارت توقايەۆ: «رەسەي - قازاقستان - وزبەكستان» گاز جوباسى تابىستى ناتيجە كورسەتتى
تاشكەنت. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاق- وزبەك شەكاراسىندا اشىلاتىن حالىقارالىق ونەركاسىپ كووپەراتسياسى ورتالىعى ءوزارا ساۋدانى دامىتۋعا سونى سەرپىن بەرەتىنىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاعى ءبىر پەرسپەكتيۆتى باعىت — قۇرىلىس سالاسى. قازاقستاندىق كومپانيالار «جاڭا تاشكەنت» قالا قۇرىلىسى جوبالارىنا، سونداي-اق تۇرعىن ءۇي مەن الەۋمەتتىك نىساندار سالۋعا بەلسەندى تۇردە اتسالىسىپ جاتىر. بۇعان دەيىنگى كەلىسىمدەرگە سايكەس تاشكەنتتە «Astana»، استانادا «Tashkent» قوناق ۇيلەرى بوي كوتەرەدى.
كەلىسسوزدەردىڭ ءبىر پاراسى كولىك- ترانزيت سالاسىن دامىتۋعا ارنالعان. قازاقستان مەن وزبەكستان اۋماعى ارقىلى وتەتىن جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى ارتقان.
- بيىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدەرىمىز اراسىندا تەمىرجولمەن تاسىمالداۋ كولەمى 15 پايىزدان اسا ءوسىپ، 22 ميلليون توننادان استى. الداعى ۋاقىتتا دا بىرلەسە وتىرىپ، تاريف ساياساتىن جەتىلدىرۋگە، جۇك تاسىمالى شارتتارىن جەڭىلدەتۋگە، شەكاراداعى وتكىزۋ بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋعا جانە كەدەن جۇيەسىن سيفرلاندىرۋعا كەلىستىك. بۇل قادامدار ەلدەرىمىزدىڭ كولىك بايلانىسىن نىعايتاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ەنەرگەتيكا سالاسىندا ماڭىزدى جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلۋدا.
— «رەسەي — قازاقستان — وزبەكستان» گاز جوباسى تابىستى ناتيجە كورسەتتى. بىرلەسكەن كۇش- جىگەرىمىز ارقىلى كوگىلدىر وتىندى تاسىمالداۋ كولەمىن ارتتىرۋعا نيەتتىمىز. بۇدان بولەك، مۇناي مەن اتوم ونەركاسىبى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ پەرسپەكتيۆاسى زور. تاتۋ كورشىلىك، ءوزارا قۇرمەت رۋحىندا جانە ءبىر- ءبىرىمىزدىڭ مۇددەلەرىمىزدى ەسكەرە وتىرىپ، سۋ ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى الەۋەتىمىزدى ۇيلەستىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ وتتىك. بۇل باعىتتا سىندارلى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا بەيىلمىز. سۋ سالاسىنا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە، سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ مەن مونيتورينگتەۋ جۇيەسىن بىرلەسە دامىتۋعا باسىمدىق بەرەمىز. اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت باعىتىنداعى ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋدىڭ كەلەشەگى مول. بۇل رەتتە ەلدەرىمىزدىڭ دەربەس جوبالارى بار. ولاردى بىرلەسىپ دامىتۋ بۇكىل ورتالىق ازياعا مۋلتيپليكاتيۆتى اسەر بەرەر ەدى، — دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت مەملەكەتتەر اراسىنداعى ورنىقتى جانە ۇزاق مەرزىمدى قارىم-قاتىناس ورناتۋدىڭ كەپىلى رەتىندە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە باسا ءمان بەرىلگەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
— مادەنيەت كۇندەرىن الما- كەزەك وتكىزۋ، شىعارماشىلىق وكىلدەرىنىڭ بايلانىسىن جولعا قويۋ، كورنەكتى تۇلعالارعا ەسكەرتكىشتەر اشۋ — مۇنىڭ بارلىعى باۋىرلاس حالىقتار ءۇشىن وتە قاجەت دۇنيەلەر. ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىس پەرسپەكتيۆاسى، جاستار اراسىندا قارىم- قاتىناس ورناتۋ ماسەلەلەرى دە تالقىلاندى. كۇنى كەشە قازاقستان مەن وزبەكستان جاستارىنىڭ كەزەكتى كونگرەسى ءوتتى. بۇل باعىتتاعى ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋدىڭ جارقىن ۇلگىسى رەتىندە بىلتىر ەكى ەلدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى اشىلدى. ءبىز ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋدى، اكادەميالىق الماسۋ باعدارلامالارىن كوبەيتۋدى، بىرلەسكەن عىلىمي فورۋمدار مەن تاعىلىمداما وتكىزۋدى كوزدەيمىز. قازىرگى ۋاقىتتا وزبەكستاننىڭ باي مادەني- تاريحي مۇرالارىنا قازاق تۋريستەرىنىڭ زور قىزىعۋشىلىعى بايقالادى. بىلتىر ولاردىڭ سانى ءۇش ميلليونعا جەتتى. بۇل سالانىڭ الەۋەتىن اشا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇكىمەتتەرىمىزگە بىرلەسكەن تۋريستىك جوبالاردى دامىتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدى تاپسىردىق، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ۇستانىمدارى ورتاق ەكەنىن تاعى دا راستاعان.
— ورتالىق ازيانىڭ تۇراقتىلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باسا ءمان بەردىك. ءوڭىردىڭ ورنىقتى دامۋى — بارلىق باۋىرلاس حالىقتاردىڭ تۇپكى مۇددەلەرىنە ساي كەلەتىن ورتاق ماقساتىمىز. ەرتەڭ ءبىز ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ 7- كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسامىز. قازاقستان بارلىق دەڭگەيدە تىعىز بايلانىس ورناتىپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا تەتىكتەرىن ەنگىزگەن وزبەك تاراپىنىڭ ءتوراعالىعىن جوعارى باعالايدى. كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋلەر فورماتىنىڭ نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قۇجاتتار قابىلداندى. ەرتەڭگى سامميت ءبىزدىڭ سان قىرلى ىقپالداستىعىمىزدى دامىتۋدا تاعى ءبىر ماڭىزدى كەزەڭ بولاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.