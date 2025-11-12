قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا قول قويىلعان دەكلاراتسيا جونىندە پىكىر ءبىلدىردى
ماسكەۋ. استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا بىرلەسكەن مالىمدەمە جاريالادى. وندا قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن رەسەيدىڭ قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق دەڭگەيىنە جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسيا تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«بۇل قۇجاتتىڭ تاريحي ءمانى زور. حالىقتارىمىز اراسىنداعى مىزعىماس ءوزارا سەنىم مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى كەمەل ەكەنىن كورسەتەدى. وسى ورايدا ەكىجاقتى بايلانىستى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ پۋتينگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. قازاقستاندىقتار رەسەي پرەزيدەنتىن جاھاندىق اۋقىمداعى مەملەكەت قايراتكەرى دەپ بىلەدى ءارى قۇرمەتتەيدى. ونىڭ ەسىمى الەمگە جاقسى ءمالىم جانە قازىرگى الماعايىپ زاماندا ورىس حالقى مەن رەسەي مەملەكەتىنىڭ مۇددەسىن قورعاۋ ىسىندە سەنىم مەن قاجىماس قايراتتىڭ سيمۆولى رەتىندە قابىلدانادى. قازاقستان رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ وركەندەۋىنە شىن مانىندە مۇددەلى. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر ناتيجەسىن جوعارى باعالايمىن. كەزدەسۋىمىز اشىق ءارى سەنىمدى راۋىشتە ءوتتى جانە ناقتى پايداسىن بەردى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق پرەزيدەنت بارلىق دەڭگەيدە قارقىندى ديالوگتى قولداۋعا ۋاعدالاسقانىن جەتكىزدى.
- ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، جوعارى تەحنولوگيالار، سيفرلاندىرۋ، گۋمانيتارلىق ىقپالداستىق، سونداي-اق جاڭا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە باسا ءمان بەردىك. كۇردەلى حالىقارالىق احۋالعا قاراماستان ىنتىماقتاستىعىمىز حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا بەلسەندى دامىپ كەلە جاتقانىنا كوڭىلىمىز تولاتىنىن اتاپ وتتىك، - دەدى پرەزيدەنت.
قازاقستان مەن رەسەي باسشىلارى ماسكەۋدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن تارتىبىنە قاتىستى پىكىر الماستى.
- قازاقستان مەن رەسەي كوپجاقتى الاڭداردا بەلسەندى ءارى تابىستى ىقپالداستىق ورناتقان. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى، تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى، ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى جانە باسقا دا كوپجاقتى قۇرىلىمدار اياسىندا ءىس-قيمىلىمىزدى ودان ءارى ۇيلەستىرۋگە دايىن ەكەنىمىزدى راستادىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
تاراپتار ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە نيەتتى ەكەنىن راستادى.
- قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسىنىڭ الەۋەتى زور. بىرلەسكەن جۇمىستىڭ شەت-شەگى جوق. ەلدەرىمىز بارلىق سالادا ناتيجەلى ىنتىماقتاستىق ورناتتى. قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا شەشىمىن تاپپايتىن تۇيتكىل جوق. بۇل تاراپتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى مەن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە قۇلشىنىسى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. مازمۇندى كەلىسسوز جۇرگىزىپ، قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ پۋتينگە تاعى دا العىس ايتامىن. تاتۋ كورشىلىك قاتىناستارىمىز بولاشاقتا دا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق مۇراتىنا جەتەلەي بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.