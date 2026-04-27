قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يتسحاك گەرتسوگ شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگ شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ يتسحاك گەرتسوگپەن ەلىمىزدىڭ تورىندە جۇزدەسكەنىنە قۋانىشتى ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەڭ اۋەلى، ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ ىرگەسىن قالاۋعا ءسىزدىڭ اكەڭىز، يزرايل مەملەكەتىنىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى حايم گەرتسوگتىڭ ەرەكشە ەڭبەك سىڭىرگەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. 1992-جىلدان بەرى قوس حالىق ورتاسىندا تىعىز دوستىق بايلانىس ورنادى. ءوزارا ىنتىماقتاستىقتا، اسىرەسە، ەكونوميكا جانە ساياسي باعىتتاردا ەلەۋلى تابىسقا قول جەتكىزدىك. ەلىمىز يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل قادام تاياۋ شىعىس ەلدەرى مەن يزرايل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قالپىنا كەلۋىنە قازاقستاننىڭ دا ۇلەس قوسۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى. بۇگىن ءبىز ءوزارا ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىزعا قاتىستى كوپتەگەن ماسەلەنى تالقىلايمىز. ويتكەنى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى زور. بۇل مۇمكىندىكتى مەيلىنشە پايدالانۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
يزرايل پرەزيدەنتى 1993-جىلى قازاقستانعا ساپار جاساعان اكەسى حايم گەرتسوگتىڭ ءىزىن جالعاپ اقورداعا كەلگەنى ءۇشىن قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- قازاقستانعا ۇنەمى كەلگىم كەلەتىن ەدى. مۇنى شىن جۇرەكتەن ايتىپ وتىرمىن. ويتكەنى قازاق جەرىنىڭ كوركەم تابيعاتى مەن قازاق حالقىنىڭ كەرەمەت مادەنيەتى تۋرالى كوپ ەستىدىم. مەنىمەن بىرگە ءوزارا سەرىكتەستىگىمىزگە، اسىرەسە، جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرەتىن ساراپشىلار كەلدى. الەم جاڭا داۋىرگە قادام باسقان كەزەڭدە ەلدەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى وراسان زور، - دەدى يتسحاك گەرتسوگ.
سونىمەن قاتار يزرايل پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ جانە بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جۇمىسىنا اتسالىسۋ تۋرالى شەشىمىن قولدادى.
وسىعان دەيىن اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى وتكەنىن جازدىق.