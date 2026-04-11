قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ باحاۋددين ناقىشباندي مەموريالدىق كەشەنىنە باردى
بۇحارا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ وزبەكستانعا جۇمىس ساپارى بۇحاراداعى باحاۋددين ناقىشباندي كەسەنەسىنە زيارات ەتۋدەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى مەدرەسە، ەكى مەشىت پەن مۇنارادان تۇراتىن مەموريالدىق كەشەندى ارالاپ كوردى.
زيارات بارىسىندا قۇران وقىلىپ، باۋىرلاس حالىقتارعا بەيبىت ءومىر مەن باق-بەرەكە تىلەپ، دۇعا جاسالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ مەموريالدىق كەشەنگە كەلۋشىلەرمەن جىلى راۋىشتە اڭگىمەلەسىپ، سۋرەتكە ءتۇستى.
ناقىشبانديا تاريقاتىنىڭ نەگىزىن سالۋشى باحاۋدديين ناقىشبانديدىڭ كەسەنەسى XVI عاسىردا سالىنعان.
ەسكەرتكىش جانىنداعى مۋزەيدە XIX عاسىرداعى قۇران قولجازباسى، تاريحي قۇجاتتار، كىتاپتار مەن باسقا دا قۇندى جادىگەرلەر ساقتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا جۇمىس ساپارىمەن بارعانىن جازعان ەدىك.