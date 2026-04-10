قاسىم-جومارت توقايەۆ: كىتاپ وقۋ ءۇردىسى ۇلتتىڭ وزىق قاسيەتىنە اينالعانى ءجون
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- جاقىندا ا ق ش سوتتارىنىڭ ءبىرى شىعارعان شەشىمگە سايكەس، كەيبىر ينتەرنەت-پلاتفورمالاردىڭ الگوريتمى بالالارعا زيان كەلتىرىپ، پسيحولوگيالىق تۇرعىدان تاۋەلدى ەتەتىنى مويىندالدى.
ءبىز بۇدان ساباق الۋعا ءتيىسپىز. سوندىقتان ۇرپاق تاربيەسىن الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ۆيدەوسەرۆيستەردىڭ بوداۋىنا بەرىپ قويۋعا بولمايدى. بۇل قوسىمشا زەرتتەۋدى قاجەت ەتپەيتىن فاكت.
وتباسى ينستيتۋتى مەن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن نىعايتۋ، شىن مانىندە، بالالاردى كىتاپ وقۋعا باۋلۋمەن تىعىز بايلانىستى. جالپى، وسىلاي بولۋى قاجەت. قانشا جەردەن پەسسيميستىك پىكىرلەر ايتىلسا دا، كىتاپ - ءبىلىم بۇلاعى ءارى تالىمگەر رەتىندە ماڭىزىن جويا قويعان جوق، - دەدى پرەزيدەنت.
- كىتاپ وقىعان سايىن تانىمىڭ تەرەڭدەيدى. كىتاپ اقىل-ويدى شىڭداپ، دۇنيەتانىمىڭدى كەڭەيتەتىنى، ادامداردىڭ ءوز قارىم-قابىلەتىنە دەگەن سەنىمىن كۇشەيتەتىنى بەلگىلى.
تاياۋدا ەلىمىز ۇلتتىق كىتاپ كۇنىن ەكىنشى رەت اتاپ وتەدى. جۇرتشىلىقتىڭ قولداۋىنا يە بولعان بۇل باستاما وتاندىق باسپا سالاسىنىڭ جۇمىسىن جۇيەلەپ، شەتەلدىك اۆتورلاردىڭ وزەكتى، پايدالى كوركەم شىعارمالارىنىڭ اۋدارىلۋىنا تۇرتكى بولۋعا ءتيىس.
كىتاپ وقۋ ءۇردىسى ءتول دۇنيەتانىمىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە، ۇلتتىڭ وزىق قاسيەتىنە اينالعانى ءجون. عالىمدار بۇل ىسكە سالماقتى ۇلەس قوسۋعا مىندەتتى دەپ سانايمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت عىلىم قالاشىقتارىن دامىتۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋدارعان ەدى.