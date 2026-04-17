قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋ ماسەلەسىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىك كەڭەسى تۇراقتى مۇشەلەرىنىڭ ۇستانىمىن ۇيىمداعى داعدارىستىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى.
- بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋ تۋرالى ايتقاندا، بارىنشا پراگماتيكالىق كوزقاراس ۇستانۋىمىز كەرەك دەپ سانايمىن. ايتپەسە، الداعى ۋاقىتتا دا جولايرىق، ستراتەگيالىق قۇندىلىقتار مەن باسقا ماسەلەلەر جايىندا ايتا بەرەمىز. ءبىز جاھاندىق، وڭىرلىك كەزدەسۋلەر، كونفەرەنسيالار مەن ءتۇرلى جيىندار وتكىزەمىز. قازاقستان جانە تۇركيا سياقتى ورتا دەرجاۆالاردىڭ ماڭىزى مەن وڭ ىقپالىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ارينە، الەمدە بىزگە ەشكىم تەڭ كەلمەيدى دەپ ماقتانۋدان اۋلاقپىن. ءبىراق جاھاندىق ۇدەرىستەردە جوعارى دەڭگەيدە جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ ءجۇرمىز. مۇنى ديپلوماتيالىق ءىس-ارەكەتىمىز كورسەتىپ وتىر. سوندىقتان جاھاندىق ماسەلەلەردىڭ شەشىمىنە ءجيى قارسى كەلەتىن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندەگى ءىرى دەرجاۆالاردان گورى ورتا دەرجاۆالاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى دەسەك، ارتىق بولمايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەلەسى سۇراقتى قويار الدىندا ميەۆليۋت چاۆۋشوعلى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ديپلوماتياداعى تاجىريبەسىنىڭ مول ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- پرەزيدەنت توقايەۆ - حالىقارالىق جۇيەنى، سونىڭ ىشىندە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن وتە جاقسى بىلەتىن الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى. ول ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا قىزمەت ەتكەنىن بىلەسىزدەر. سول ۋاقىتتا مەن ەۋروپا كەڭەسى پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى بولدىم. قاسىم-جومارت توقايەۆ باۋىرلاس قازاقستان حالقىنىڭ يگىلىگى جولىندا ايانباي ەڭبەك ەتە ءجۇرىپ، حالىقارالىق جۇيەنىڭ تيىمدىلىگىن بارىنشا ارتتىرۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى، - دەدى مودەراتور.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىسقانىن حابارلاعان ەدىك.