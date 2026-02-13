قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففتتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن امەريكا قۇراما شتاتتارى اراسىنداعى ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، دەپ جازدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ، سونداي-اق جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ساپالى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.
ەلشى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ريزاشىلىعى مەن ىزگى تىلەگىن جەتكىزىپ، قۇراما شتاتتاردىڭ قازاقستانمەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جان-جاقتى دامىتۋعا بەيىل ەكەنىن ايتتى.
دجۋلي ستاففت ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياسي رەفورمالارعا وڭ باعا بەرىپ، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا بەيبىتشىلىك كەڭەسى اياسىنداعى قارىم-قاتىناس پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان قۇرىلىم تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، بەيبىتشىلىك پەن حالىقارالىق ديالوگتى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان ءتيىمدى الاڭعا اينالۋى قاجەت دەپ سانايدى.