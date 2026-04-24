ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:52, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ 14 وڭىردە Tomorrow School جەلىسىن اشتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار ءبىلىم بەرۋ باستاماسىن ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев 14 та ҳудудда Tomorrow School тармоғини очди
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن 2024 -جىلى Astana Hub جانىنان Tomorrow School جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى قۇرىلعان بولاتىن. ەندى ونىڭ تابىستى تاجىريبەسى ەل كولەمىندە تاراتىلماق.

    مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى 14 وڭىردەگى Tomorrow School مەكتەپتەرىنىڭ جەلىسىن اشتى.

    بۇل مەكتەپتە كامەلەت جاستان اسقان، سونىڭ ىشىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالاسىنا جاڭا قادام باسقان ازاماتتار تەگىن ءبىلىم الادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев 14 та ҳудудда Tomorrow School тармоғини очди
    Фото: Ақорда

    تاعى ءبىر ءبىلىم بەرۋ الاڭى - سيفرلىق جانە شىعارماشىلىق داعدىلاردى مەڭگەرگىسى كەلەتىن 12-18 جاس ارالىعىنداعى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان TUMO Astana كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار ورتالىعى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев 14 та ҳудудда Tomorrow School тармоғини очди
    Фото: Ақорда

    مۇندا گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت، باعدارلامالاۋ، ويىن ويلاپ تابۋ، انيماتسيا، 3D مودەلدەۋ، روبوتتى تەحنيكا، كينوونىم جانە سيفرلىق مۋزىكا سەكىلدى 11 تەحنيكالىق جانە كرەاتيۆتى باعىت بويىنشا ءبىلىم بەرىلەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев 14 та ҳудудда Tomorrow School тармоғини очди
    Фото: Ақорда

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار