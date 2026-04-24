قاسىم-جومارت توقايەۆ 14 وڭىردە Tomorrow School جەلىسىن اشتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار ءبىلىم بەرۋ باستاماسىن ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن 2024 -جىلى Astana Hub جانىنان Tomorrow School جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى قۇرىلعان بولاتىن. ەندى ونىڭ تابىستى تاجىريبەسى ەل كولەمىندە تاراتىلماق.
مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى 14 وڭىردەگى Tomorrow School مەكتەپتەرىنىڭ جەلىسىن اشتى.
بۇل مەكتەپتە كامەلەت جاستان اسقان، سونىڭ ىشىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالاسىنا جاڭا قادام باسقان ازاماتتار تەگىن ءبىلىم الادى.
تاعى ءبىر ءبىلىم بەرۋ الاڭى - سيفرلىق جانە شىعارماشىلىق داعدىلاردى مەڭگەرگىسى كەلەتىن 12-18 جاس ارالىعىنداعى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان TUMO Astana كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار ورتالىعى.
مۇندا گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت، باعدارلامالاۋ، ويىن ويلاپ تابۋ، انيماتسيا، 3D مودەلدەۋ، روبوتتى تەحنيكا، كينوونىم جانە سيفرلىق مۋزىكا سەكىلدى 11 تەحنيكالىق جانە كرەاتيۆتى باعىت بويىنشا ءبىلىم بەرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالادى.