قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ باسشىسىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆپەن، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆپەن، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىلارى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتى ودان ارى تابىستى بولۋىنا تىلەكتەستىكتەرىن ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار تاراپتار ەكىجاقتى جانە سان قىرلى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ تۇسكەن بولاتىن.