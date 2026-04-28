قاراعاندىدا اۋدان اكىمدىگىنە قىمبات سمارتفون نە ءۇشىن كەرەك بولدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنداعى مەملەكەتتىك ورگان قۇنى ءبىر ميلليون تەڭگەدەن اساتىن فلاگماندىق سمارتفون ساتىپ الدى. بۇل شەشىم اكىمدىك قىزمەتىن اقپاراتتىق سۇيەمەلدەۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىرىلدى.
قاراعاندى وبلىسىندا بۇقار جىراۋ اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پورتالى ارقىلى قىمبات سمارتفون ساتىپ العان. قۇرىلعىنىڭ قۇنى 1 ميلليون تەڭگەدەن استى.
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىندە جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس، تاپسىرىس بەرۋشى — «بۇقار جىراۋ اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى» مەملەكەتتىك مەكەمەسى. لوتتىڭ تەحنيكالىق سيپاتتاماسىندا Apple iPhone 16 Pro Max سمارتفونى كورسەتىلگەن. ءبىر داناسىنىڭ باعاسى 1070689 تەڭگەنى قۇراعان. لوت «ساتىپ الۋ ءوتتى» مارتەبەسىمەن اياقتالعان.
وتىنىمدەردى قابىلداۋ 10- 14- ءساۋىر ارالىعىندا جۇرگىزىلگەن.
اكىمدىك وكىلدەرى ساتىپ الۋدىڭ اقپاراتتىق- تالدامالىق جۇمىستىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ قاجەتتىلىگىمەن بايلانىستى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
- بۇقار جىراۋ اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى - اكىم قىزمەتىن اقپاراتتىق-تالدامالىق تۇرعىدا سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەتىن مەكەمە. مەملەكەتتىك ورگاننىڭ جۇمىسىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالاۋ - بيلىكتىڭ ەسەپتىلىگىنىڭ ماڭىزدى بولىگى ءارى حالىقتى ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جانە اياقتالعان جوبالار تۋرالى تىكەلەي حاباردار ەتۋدىڭ ءتيىمدى ارناسى. وسى جۇمىستىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا، جوعارى ونىمدىلىگى مەن تەحنيكالىق سيپاتتامالارىن ەسكەرە وتىرىپ، اتالعان قۇرىلعىنى ساتىپ الۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ساتىپ الۋعا بولىنگەن قاراجات اۋداندىق بيۋدجەتتىك كوميسسيا تاراپىنان ماقۇلداندى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
سونداي-اق اكىمدىكتە ساتىپ الۋ ءراسىمى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ تۋرالى زاڭناماعا سايكەس باعا ۇسىنىستارىن سۇراتۋ تاسىلىمەن وتكىزىلگەنى اتاپ ءوتىلدى.
— شارت جاساسۋ جانە قۇرىلعىنى ساتىپ الۋ تەك مەملەكەتتىك ورگاننىڭ قىزمەتتىك قاجەتتىلىكتەرى ءۇشىن جۇزەگە اسىرىلادى، — دەپ تولىقتىردى مەكەمەدە.
ايتا كەتەيىك، بۋحگالتەرلىك ەسەپ تالاپتارىنا سايكەس سمارتفون مەملەكەتتىك ورگاننىڭ بالانسىنا قويىلىپ، وعان تۇگەندەۋ ءنومىرى بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ بويىنشا زاڭ بۇزعان 12 لاۋازىم يەسى جازالانعان بولاتىن.