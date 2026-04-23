قاراعاندى وبلىسىندا «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا «كىتاپ وقيتىن ۇلت» اۋقىمدى اعارتۋشىلىق جوباسىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلدى. قىسقا ۋاقىت ىشىندە بۇل باستاما جاي عانا بايقاۋ شەڭبەرىنەن شىعىپ، وڭىردە كەڭ اۋقىمدى وقۋ قوزعالىسىنا اينالدى.
وقىرمان مادەنيەتىن دامىتۋعا، حالىقتىڭ زياتكەرلىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا جانە رۋحاني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە باعىتتالعان جوبا جۇرتشىلىقتىڭ ۇلكەن قولداۋىنا يە بولدى.
جوباعا وبلىس بويىنشا 67 مىڭنان استام ادام قاتىسىپ، كىتاپقا دەگەن ەرەكشە قىزىعۋشىلىقتىڭ بار ەكەنىن كورسەتتى. ولاردىڭ قاتارىندا وقۋشىلار، ۇستازدار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، ەڭبەك ۇجىمدارى، جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدج ستۋدەنتتەرى، سونداي-اق تۇتاس وتباسىلار بار.
جوبا مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن پيلوتتىق فورماتتا قاراعاندى وبلىسىندا ىسكە قوسىلدى. ەڭ جوعارى قامتۋ كورسەتكىشى ءدال قاراعاندى وڭىرىندە تىركەلدى.
بايقاۋ قازاق جانە ورىس ليگالارى بويىنشا ەكى باعىتتا، سونداي-اق التى نوميناتسيا اياسىندا ءوتتى. قاتىسۋشىلار ساراپشىلار ۇسىنعان 15 شىعارمانى وقىپ، ەلەكتروندى وقىرمان كۇندەلىگىن جۇرگىزدى. وندا ءار كىتاپقا تالداۋ جاساپ، العان اسەرلەرى مەن ويلارىن ءبولىستى. ىرىكتەۋ كەزەڭى تەستىلەۋ فورماتىندا ءوتىپ، ۇزدىكتەر وبلىستىق دەڭگەيدەگى زياتكەرلىك سايىسقا جولداما الدى.
ەڭ اۋقىمدى ساناتتاردىڭ ءبىرى - «كىتاپ وقيتىن اۋلەت» نوميناتسياسى بولدى. بۇل باعىتتا مىڭداعان وتباسى باق سىناپ، ولاردىڭ ىشىندە شالقاروۆتار اۋلەتى جۇلدەلى ورىنعا يە بولدى. قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا وتباسىلىق كىتاپ وقۋ ءداستۇرىن نىعايتىپ، بالالاردىڭ كىتاپقا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتكەن.
جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى 23- ءساۋىر - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي ءوتتى. بارلىق ساناتتار بويىنشا ۇزدىكتەرگە قوماقتى اقشالاي سىيلىقتار تابىستالدى: ءبىرىنشى ورىن - 1 ميلليون تەڭگە، ەكىنشى ورىن - 600 مىڭ تەڭگە، ءۇشىنشى ورىن - 400 مىڭ تەڭگە.
جوبا اياسىندا تەك ءبىلىم عانا ەمەس، جاڭا وقۋ مادەنيەتى قالىپتاسا باستادى. قاتىسۋشىلار اراسىندا سىني ويلاۋ، تالداۋ جاساۋ، پىكىر ءبىلدىرۋ داعدىلارى دامىپ، كىتاپتىڭ قوعامداعى ءرولى قايتا ايقىندالا ءتۇستى.
وبلىس اكىمى ەرماعانبەت بولەكپايەۆ بۇل باستامانىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا حالىقتىڭ كىتاپقا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ جوعارى ەكەنىن دالەلدەپ، سانالى تۇردە دامۋ جولىن تاڭداعان قوعامنىڭ قالىپتاسىپ كەلە جاتقانىن كورسەتتى.
- ولاي بولسا، وسىناۋ يگى باستاما مىندەتتى تۇردە جالعاسىن تابۋ كەرەك! بۇكىل ءوڭىر جۇرتشىلىعىن ورتاق مۇراتقا جۇمىلدىرعان جوبا حالىق ساناسىنا سەرپىن بەرەتىن ۇلكەن قوزعالىسقا اينالسىن! - دەدى وبلىس اكىمى.
سونىمەن قاتار وڭىردە كىتاپ وقۋعا قولايلى جاعداي جاساۋ باعىتىندا دا ناقتى قادامدار جۇزەگە اسۋدا. قاراعاندى قالاسىندا جاڭا قوعامدىق كىتاپحانالار اشىلىپ، بولاشاقتا زاماناۋي كىتاپ كەڭىستىكتەرىن قۇرۋ جوسپارلانۋدا.
بۇگىندە «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى جاي عانا بايقاۋ ەمەس، قوعامدا ينتەللەكتۋالدى باسەكەلەستىك قالىپتاستىراتىن، ءبىلىم مەن رۋحانياتتى دارىپتەيتىن ماڭىزدى قوزعالىسقا اينالدى. يگى باستاما قاراعاندى وبلىسىندا جالعاسىن تاپپاق.