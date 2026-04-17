قارا بوقان لامانىڭ ءۇش سۇلۋ قىزىنان تاراعان قازاقتار
قالماق بيلىگى تۇسىندا سارايشىق شاھارىن شاپقان قازاق باتىرلارى، دارالانىپ تۇرعان قارا بوقان لامانىڭ ۇيىنە كىرىپ بارعاندا، ءۇرپيىسىپ وتىرعان ءۇش سۇلۋ قىزىنا كوزدەرى تۇسەدى.
قارا بوقان لاما (قازاقتىڭ ولەڭ-جىرلارىندا «قارا بوقان جاۋىرىنشى» دەلىنەدى، اڭگىمەلەردە «قارا بوتان» دەسەدى) - قالماق حانى ايۋكەنىڭ ءدىنباسى لاماسى، كورىپكەل، ءپىر، ساۋەگەيى بولعان.
باتىرلاردىڭ ويىن بىردەن بايقاعان لاما: «بۇل قىزدارىم ەندى مەنىڭ قولىمدا قالا قويماس. جولدان الدىم دەسەڭدەر - مەنىڭ كىم ەكەنىمدى جال اسقاسىن بىلەرسىڭدەر.قولدان الدىم دەسەڭدەر - مەنىڭ كىم ەكەنىمدى جىل اسقاسىن بىلەرسىڭدەر»، - دەيدى.
ءۇي يەسىنىڭ تەگىن كىسى ەمەستىگىن اڭعارعان باتىرلار: «اق باتاڭىزدى الىپ، قىزدارىڭىزدى قۇتتى دەگەن ورىندارىمىزعا قوندىرامىز. ەكەۋىن ارامىزداعى ەكى باتىرىمىزعا، ءۇشىنشىسىن ەلىمىزدەگى ءبىر قادىرلى كىسىگە تەليمىز»، - دەيدى.
قارت لاما باتاسىن بەرەدى.
ءبىر قىز وسى جورىققا قاتىسقان تابىن باراق باتىرعا بەرىلىپ، ودان ءبىر جىل وتكەندە اتاعى اكەسىنەن اسقان اساۋ باتىر تۋادى، ەكىنشىسى بەرىش يتەمگەنگە بۇيىرىپ، ودان نۇرالى حاننىڭ باس باتىرلارىنىڭ ءبىرى بولعان قارا باتىر تۋادى، ال ءۇشىنشى قىز وسى جورىققا قاتىسۋشىلاردى ات-كولىكپەن، سويىستىق مالمەن جابدىقتاعان اداي قوجانازار جاناي ۇلى بايعا بەرىلەدى دە، ودان ءبىر جىل وتكەن سوڭ ەگىز ۇل، جىلدان سوڭ تاعى ءبىر ۇل تاعان تۋادى.
وسىلايشا، بۇرىن بالا كورە الماي زارىعىپ جۇرگەن قوجانازاردان ۇرپاق ءوربيدى. تاعان - ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ التىنشى اتاسى. جازۋشى ءوزىنىڭ اتا-تەگى تۋرالى جازعاندا وسى شەجىرەلىك دەرەكتەردى نەگىزگە الادى. قالامگەر جاس كەزىندە «تاعان» دەگەن بۇركەنشىك ەسىمدى يەلەنگەن.
