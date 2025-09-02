قانشا بالا كەلەشەك مەكتەپتەرىنە قابىلداندى
استانا. قازاقپارات - 100 مىڭعا جۋىق وقۋشى جاڭادان بوي كوتەرگەن كەلەشەك مەكتەپتەرىنە قابىلداندى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ جالعاسۋدا. جاڭا وقۋ جىلىندا 100 مىڭعا جۋىق وقۋشى جوبا اياسىندا سالىنعان 57 جاڭا فورماتتاعى مەكتەپتە ءبىلىم الۋدى باستادى.
«كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن، اپاتتى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان.
اتالعان جوبا اياسىندا سالىنعان مەكتەپتەر بۇرىنعى جىلدارداعى تيپتىك عيماراتتاردان ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى. بارلىق كابينەتتەر زاماناۋي قۇرال-جابدىقتارمەن - ينتەراكتيۆتى تاقتالارمەن جانە كومپيۋتەرلەرمەن جابدىقتالعان، بۇل وقىتۋدىڭ يننوۆاتسيالىق ادىستەرىن ەنگىزۋگە جانە ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاڭا فورماتتاعى 105 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلگەن ەدى. جالپى ۇلتتىق جوبا اياسىندا بارلىعى 217 مەكتەپ سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ ەتيكالىق ستاندارتى بەكىتىلگەن ەدى.