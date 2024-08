قانداي ماماندىقتار سۇرانىسقا يە؟

استانا. قازاقپارات - «قانداي ماماندىقتى تاڭداسام بولادى؟». وسى ساۋال بارلىق مەكتەپ تۇلەگىن ويلاندىراتىنى انىق. ءبىرى ەسەپپەن تاڭداسا، ەندى ءبىرى كوڭىلى قالاعان ماماندىققا وقۋعا تۇسەدى. ۋاقىت وتكەن سايىن جاڭا ماماندىقتار پايدا بولىپ جاتىر. وسى ورايدا قازىرگى ۋاقىتتا سۇرانىسقا يە ماماندىقتارعا شولۋ جاسايمىز.

الەم بويىنشا سۇرانىستارعا يە ماماندىقتاردىڭ كوشىن باستاپ تۇرعاندار: IT مامانى، ينجەنەر، پسيحولوگ، ونلاين ءبىلىم بەرۋ مامانى، دارىگەر، ماركەتولوگ، مۇعالىم، لوگيستيكا. eGov.kz سايتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اتالعان ماماندىقتار قازاقستاندا دا سۇرانىسقا يە.

IT مامان

تەحنولوگيالار پايدا بولعالى IT ماماندارىنىڭ ءداۋىرى باستالدى. كەيبىر سالالاردىڭ ونلاينعا اۋىسۋىنا بايلانىستى جانە پاندەميا كەزىندە بۇل ماماندىققا سۇرانىس ەكى ەسە ارتقان. سول كەزدەن باستاپ IT يندۋسترياسى قارقىندى تۇردە دامىپ كەلەدى. IT ماماندارى دا جاقسى جالاقى الاتىنداردىڭ قاتارىندا.

ەلىمىزدەگى جۇمىس پەن قىزمەتكەر ىزدەۋگە ارنالعان hh.kz سايتىنا جۇرگىزىلگەن ساراپتاما بويىنشا، 2023 -جىلى IT ماماندارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى 390 مىڭ تەڭگەنى قۇراعان. ال ا ق ش-تاعى IT ماماندارىنىڭ بيىلعى ءبىرىنشى توقسانداعى ورتاشا جالاقىسى 96630 دوللاردى قۇراپ وتىر. بۇل باسقا ماماندىقتارعا قاراعاندا ەكى ەسە كوپ ەڭبەكاقى سانالادى. بۇل تۋرالى ا ق ش-تىڭ ەڭبەك ستاتيستيكاسى بيۋروسىنىڭ رەسمي دەرەكتەرى مالىمدەدى.

ينجەنەر-تەحنولوگ

تەحنيكالىق قۇرالداردى سالۋمەن، جاساۋمەن جانە ويلاپ تابۋمەن اينالىساتىن ينجەنەرلەرگە دە سۇرانىس جوعارى. تەحنيكالىق قۇرىلعىلاردىڭ دامۋى ينجەنەرلەردىڭ ءرولىن جوعارىلاتتى. kz.trud.com سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا ينجەنەرلەرگە ورتاشا جالاقى 200-300 مىڭ تەڭگە اراسىندا تولەنەدى. ال گەرمانيادا ينجەنەر-تەحنولوگتار ايىنا 2673746 تەڭگە الادى. ويتكەنى 2022 -جىلى گەرمانيادا ينجەنەرلەردىڭ تاپشىلىعى قاتتى بىلىنگەن. جالپى الەمدە ينجەنەر- تەحنولوگتار 90-جىلداردان باستاپ ازايا باستاعان. بۇل ماماندىقتى وقىتاتىن وقۋ ورىندارى دا جابىلعان ەدى.

لوگيستيكا

لوگيستىڭ مىندەتى - بەرىلگەن تاۋاردى ءوندىرىس ورنىنان سوڭعى نۇكتەگە جەتكىزۋ باعىتىن ۇيىمداستىرۋ، تاۋەكەلدەر مەن شىعىنداردى ازايتۋ. Kz.trud.com سايتى قازاقستاندا لوگيستەردىڭ ورتاشا ايلىق جالاقىسى 213715 تەڭگەنى قۇراعانىن جازدى. ال كورشى رەسەيدە لوگيستەردىڭ ورتاشا ەڭبەكاقىسى 300 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ەكەن. لوگيست ماماندارى لوگيستيكالىق كومپانيالاردان بولەك ساۋدا جەلىلەرىندە جانە ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردا جۇمىس ىستەي الادى.

قارجىگەر

قارجى جانە ەكونوميكا سالاسىندا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن قارجىگەرلەر دە سۇرانىستا. ءبىراق قارجىگەرلەر بولاشاقتا جويىلىپ كەتۋى مۇمكىن ماماندىقتاردىڭ تىزىمىندە دە بار. ويتكەنى كەلەشەكتە ونىڭ قىزمەتىن ارنايى باعدارلامالار نەمەسە جاساندى ينتەللەكت اتقارۋى مۇمكىن. ال كەيبىرى ويلاپ تابىلعان باعدارلاما كاسىپتە ماڭىزدى ستراتەگيالىق شەشىم قابىلداي المايدى، سول ءۇشىن بۇل ماماندىق جويىلمايدى دەگەن پىكىردە. kz.trud.com سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا 2024 -جىلدارى قارجىگەرلەرگە تولەنەتىن ورتاشا جالاقى 220872 تەڭگەدەن باستالعان.

P. S: بۇل ماماندىقتار قازىرگى قوعامنىڭ تالاپتارىن قاناعاتتاندىرۋ ارقىلى سۇرانىسقا يە بولعان. ولاردىڭ قاي سالادا بولسا رولدەرى بار. ەڭ باستىسى، ومىردەگى ماڭىزدى قادامدى دۇرىس جاسايىق. جۇرەك قالاۋىمەن تاڭدالعان ماماندىق ماتەريالدىق جانە مورالدىق جاعىنان دا ءتيىمدى.

ماتەريالدى دايىنداعان: نۇرمۇحامبەت ديانا دارىن قىزى