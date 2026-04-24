قاجىلىق-2026: ق م د ب جاڭا تالاپتار ەنگىزدى
استانا. قازاقپارات - ەندى شەتەل ازاماتتارى قازاقستاندىق كۆوتامەن قاجىلىققا بارا المايدى. بۇل تۋرالى قازاقستان مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسى تۋروپەراتورلارعا ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
2026-جىلعى قاجىلىق ماۋسىمىنىڭ الدىندا قازاقستاننىڭ قاجىلىق ميسسياسى رەسمي تۋروپەراتورلارمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، ساۋد ارابياسى تاراپىنان قويىلعان جاڭا تالاپتاردى ءتۇسىندىردى. ول جەردە باستى تالاپتى ءبىرى - قازاقستاندىق كۆوتامەن وزگە ەل ازاماتتارىن قاجىلىققا اپارۋعا تىيىم سالىنعان. ءتارتىپ بۇزعاندارعا قازاقستان جانە ساۋد ارابيا تاراپىنان زاڭدى شارالار قولدانىلادى.
«يىل قاجىلىقتى ۇيىمداستىرۋعا رۇقسات العان 14 وتاندىق تۋروپەراتور باسشىلىعىنا قازاقستاندىق جانە ساۋد ارابيا تاراپىنىڭ قاجىلىق ماۋسىمىنا بايلانىستى ءبىرقاتار ماڭىزدى ەسكەرتۋلەرى مەن تالاپتارى ءتۇسىندىرىلدى. سولاردىڭ ىشىندە ءاربىر قاجى قازاقستان اۋماعىنان تەك رەسمي تۋركودپەن شىعۋى ءتيىس. بۇل شارالار قاجىلىق ارناسىندا زاڭسىزدىقتى الدىن الۋعا باعىتتالعان. سونداي-اق، قازاقستاندىق كۆوتامەن وزگە ەل ازاماتتارىن قاجىلىققا اپارعاندارعا قازاقستان جانە ساۋد ارابيا تاراپىنان زاڭدى شارالار قولدانادى. قاجىلىقتى تەك مەملەكەتتىك ليتسەنزياسى مەن ق م د ب رۇقساتى بار كومپانيالار عانا جۇزەگە اسىرادى»، - دەلىنگەن ق م د ب رەسمي حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، بيىل 14 تۋروپەراتورعا جالپى سانى 4 مىڭ قاجىلىق ورنى ءبولىندى. قازاقستاندىقتار 15 -مامىر كۇنى قاسيەتتى ساپارعا اتتانىپ، 9 -ماۋسىم ەلگە ورالادى دەپ جوسپارلانعان. بيىل قاجىلاردى تاسىمالداۋ جۇمىستارىن قازاقستاندىق Air Astana, SCAT، سونداي-اق ساۋديالىق Flyadeal اۋە كومپانيالارى جۇزەگە اسىرادى. ۇشۋ رەيستەرى قازاقستاننىڭ الماتى، استانا جانە شىمكەنت قالالارىنان تىكەلەي دجيددا مەن ءمادينا قالالارىنا باعىتتالادى.