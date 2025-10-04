نيۋ-يورك مەرى قىزمەتىنە كىم ۇمىتكەر
2025 -جىلدىڭ 4 -قاراشاسىندا وتەتىن سايلاۋدا نيۋ-يورك قالاسىنىڭ مەرى قىزمەتىنە ءۇش ۇمىتكەر تالاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دەموكراتيالىق پارتيانىڭ وكىلى، نيۋ-يورك شتاتى زاڭ شىعارۋ جينالىسىنىڭ مۇشەسى، 33 جاستاعى زوحران مامداني 24 -ماۋسىمدا پارتياىشىلىك سايلاۋدا سەنىمدى تۇردە جەڭىسكە جەتىپ، نيۋ-يورك شتاتىنىڭ بۇرىنعى گۋبەرناتورى ەندريۋ كۋومودان (2011- 2021) 13 پايىزدىق تارماققا وزىپ ءوتتى.
ول سايلاۋشىلاردىڭ نازارىن باسپانانى قولجەتىمدى، اۆتوبۋستاردى تەگىن ەتۋ، پاتەرلەردى جالعا الۋ جانە قالالىق ازىق- تۇلىك دۇكەندەرىندەگى باعانى باقىلاۋ تۋرالى ۋادەلەرىمەن تارتتى. قارسىلاستارى ونىڭ ۇكىمەتتەگى شەكتەۋلى تاجىريبەسىنە جانە يزرايلدى سىناۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
«Guardian Angels» كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى 71 جاستاعى كەرتيس سليۆا رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ اتىنان ۇمىتكەر بولادى. ول WABC كونسەرۆاتيۆتى راديوستانسياسىندا باعدارلاما جۇرگىزەدى جانە ونداعان جىل بويى ازاماتتاردى باقىلاۋ توبىن باسقارعان Guardian Angels- ءتى باسقارىپ وتىر. ول مەردىڭ كوشى-قون داعدارىسىنا بايلانىستى ارەكەتتەرىن سىناپ، جاڭا باسپانالاردىڭ اشىلۋىنا قارسى شىقتى.
نيۋ- يوركتىڭ بۇرىنعى گۋبەرناتورى 67 جاستاعى ەندريۋ كۋومو سايلاۋعا تاۋەلسىز كانديدات رەتىندە تۇسەدى.
دەموكراتيالىق پارتيانىڭ پرايمەريزى كەزىندە ول شتات گۋبەرناتورى رەتىندە جەتىستىكتەرىنە نازار اۋدارتتى، سونىڭ ىشىندە ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ اياقتالۋى جانە ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ بار. ول ەكىنشى ورىن الدى جانە جالپى سايلاۋعا ءۇشىنشى پارتيادان كانديدات رەتىندە قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
شتات سياقتى نيۋ- يورك قالاسىن دا تاريحي تۇردە دەموكراتيالىق پارتيانىڭ وكىلدەرى باسقارعان، ياعني زوحران مامداني مەن ەندريۋ كۋومو ەلەكتورات تاراپىنان كەرتيس سليۆادان ارتىقشىلىققا يە بولادى.
ولاردىڭ ءبىر پارتياعا مۇشە بولۋىنا قاراماستان، دونالد ترامپ رەسپۋبليكاشىل كەرتيس سليۆانىڭ نيۋ- يورك قالاسىنىڭ مەرى رەتىندە كانديداتۋراسىن قولداعان جوق. Fox 7 Friends باعدارلاماسىنىڭ ەفيرىندە پرەزيدەنت ونىڭ جەڭىسكە جەتۋ مۇمكىندىگىنە كۇمان كەلتىرىپ، ءتىپتى كانديداتتىڭ جەكە قالاۋىن كەلەمەجدەدى.
- مەن رەسپۋبليكاشىلمىن، ءبىراق كەرتيس پرايم- تايم ءۇشىن لايىقسىزداۋ. ول گرەيسي جەكەجايىندا مىسىقتاردى قالايدى… بىزگە مىڭداعان مىسىق كەرەك ەمەس، - دەدى ترامپ «Fox 7 Friends» باعدارلاماسىندا.
سليۆا مەن ونىڭ ايەلى پاتەردە قۇتقارىلعان 15 مىسىقپەن بىرگە تۇرىپ جاتىر. ترامپ پىكىرىنشە، كانديداتتىڭ دەموكرات زوحران مامدانيمەن باسەكەلەسۋگە ىقپالى مەن بەدەلى جوق.
مانحەتتەن ينستيتۋتى (بيىلعى جىلدىڭ 10-16 -ماۋسىمى) جانە ەمەرسون كوللەدجى (بيىلعى جىلدىڭ 23-26 -مامىرى) جۇرگىزگەن ساۋالنامالارى بويىنشا، زوحران ماماداني سايكەسىنشە %33 جانە %35 داۋىس جيناعان. ەكىنشى ورىندا كەرتيس سليۆا تۇر — %16-%16.
اق ءۇي دەموكراتيالىق پارتيانىڭ ساياساتى بولاتىن DEI كونستيتۋتسيالىق ەمەس پرينتسيپتەرىنە نەگىزدەلمەگەنىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن نيۋ- يورك قالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن قارجىلاندىرۋعا 18 ميلليارد دوللاردى توقتاتادى دەپ بۇرىن حابارلانعان بولاتىن.